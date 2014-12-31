بالفيديو - مرتضى منصور: مؤمن زكريا وقع للزمالك

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن مؤمن زكريا لاعب الفريق والمعار إليه من إنبي قد وقع للفريق على عقود انضمامه.

وكان الأهلي قد أعلن رسميا عن ضم مؤمن زكريا من إنبي بعد انتهاء إعارته للزمالك بداية من يناير المقبل.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية "مؤمن زكريا وقع لنادي الزمالك منذ 3 ساعات، وأجهز شيك بمبلغ 5 مليون و100 ألف لإنبي".

وأضاف "بالنسبة لأموال إسلام عوض إنبي يستطيع أن يأخذها من المحاكم".

وأشار "هناك مشكلة مع إنبي وأشعر أن النادي لا يرغب في أن يبيع لي .. ولكني طالبت بضرورة أن يكون هناك حكم محكمة لكي يحصل على مستحقات صفقة إسلام عوض".

ويشترط نادي إنبي الحصول على باقي مستحقات صفقة انتقال إسلام عوض للزمالك والتي لم يسددها الفريق الأبيض بعد قبل الموافقة على انتقال مؤمن زكريا للفريق.

وأردف رئيس الزمالك "يجب فصل الصفقتين، وأكدت لماجد نجاتي (رئيس إنبي) في حالة أراد الحصول على أموال صفقة عوض فلابد أن يكون هناك حكما".

وأشار "غدا هناك اجتماع مع إنبي وتقديم مبلغ أكبر مما عرضه الأهلي منعا لأي مخالفات مالية".

وعن ما إذا رفض إنبي التفريط في اللاعب، أكد مرتضى منصور "ماذا حدث للزمالك مع صفقة إسلام رشدي؟ رغبة اللاعب حسمت الصفقة لصالح الأهلي .. وهو الأمر بالنسبة لمؤمن زكريا".

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