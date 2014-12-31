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بيت الزكاة : تخصيص 18 مليون جنيه لصرفها على 70 ألف فقيرًا بمناسبة المولد النبوى

  • مصر
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وافق مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصرى، على تخصيص مبلغ 18 مليون جنيه لصرفها لـ 70 ألفًا من الفقراء المستحقين للزكاة.

وقال المجلس، فى بيان له الثلاثاء : «تيسيرًا على المستحقين، فقد تم تحويل المبلغ المذكور وبيانات هؤلاء المستحقين إلى الهيئة القومية للبريد، لتتولى الصرف من خلال مكاتبها المنتشرة فى أنحاء الجمهورية، وذلك اعتبارًا من 28 ديسمبر، بمناسبة المولد النبوى الشريف».

يذكر أن مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصرى قد وافق على تخصيص 3.5 مليون جنيه للإفراج عن عدد 200 حالة من الغارمين والغارمات، وفقًا للبيانات الواردة من وزارة الداخلية.

وبيت الزكاة والصدقات المصرى، هيئة مستقلة بإشراف شيخ الأزهر، تقوم على توصيل أموال الزكاة والصدقات إلى مستحقيها وفقًا لمصارفها الشرعية.

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