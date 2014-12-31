"تويتر" النجوم: أحلام محامية الفنانين وأصالة خلعت الأسود

ينتهي العام 2014 في "تويتر" النجوم بقرصنة حسابات بعضهم، إلى جانب الاستعداد لتوديع العام بإحياء حفلات ليلة رأس السنة من جهة، والتحضير لاستقبال العام 2015 بإطلاق أعمال جديدة.

فمع اقتراب ليلة رأس السنة يستعد الفنانون لإحياء حفلاتهم المقررة لاستقبال العام 2015، ويتجه البعض منهم إلى خارج بلادهم مثل الفنانة نجوى كرم، وكارول سماحة، وميريام فارس، وإليسا، اللواتي كتبن تغريدات عن استعدادهن للسفر.

أحلام مع نهاية العام قررت أن تتولى مهمة المطالبة بحقوق حسابات النجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، فراحت تدعو القراصنة إلى عدم التعدي على حسابات النجوم، مغردةً: "أنا أوجه رسالة للمخترقين مش مزح في حسابات كثيرة مسيئة لحكامنا وشيوخنا ومشايخنا أولى أنكم تخترقونها"، كما أخذت على عاتقها مهمة تحذير الجمهور من حسابات النجوم المقرصنة وتبليغهم فور استردادها، كحساب نجوى كرم فكتبت: "الحساب اللي تهكر مش حساب نجوى كرم الرئيسي وسنوافيكم بالاخبار"، وحساب نانسي عجرم على "إنستغرام" فغردت: "تم اختراق انستغرام نانسي عجرم بخصوص المخترقين وش رأيكم تأخذون توكيل االانستغرام وتحمونه ههههههههه"، كما أنها أعلنت أن حسابها عبر "الإنستغرام" تقرصن وعبرت عن سعادتها بذلك معتبرةً أنه حتى القراصنة يحبونها فكتبت: "ياعمرررري على الملكه حتى الهكر يحبونها".

كما أكدت في تغريدة أنها ليست على خلاف مع الفنانة أصالة بعد أن وجه لها أحد المغردين سؤال عبر "تويتر" عن حقيقة خلافهما، وبدورها نفت أصالة وجود أي خلاف مع أحلام: "بالتأكيد أحلام صديقة وغالية جداً على قلبي ولكن هناك من أراهما دائماً بجانبي في حزني وفرحي ويمسكان بي قبل الوقوع هما سميرة سعيد وأنغام".

وختمت أحلام العام 2014 بوصف الصحافة الكويتية بالعهر الإعلامي على خلفية نشر بعض الصحف الكويتية أنباء عن استبعاد الفنانة الإماراتية من مهرجان "هلا فبراير" فأوضحت أن عدم غنائها في مهرجان هذا العام سببه تضارب مواعيدها مع مواعيد حفلاته.

نانسي عجرم بدورها، كانت قد أبلغت جمهورها أن حسابها على "إنستغرام" قرصن، لتعود وتبلغهم باسترداده، كما شكرت كل من دعمها من بينهم الفنانة أحلام، واستغربت بأن ينتهي العام بقرصنة حسابها.

أما أصالة التي لا زالت تعيش أجواء الحزن، أعلنت أنها خلعت الأسود بعد موت أخيها ليس لأنها شفيت من الحزن بل لأنها تريد أن تحيا من بعده فكتبت: "خلعت الأسود لا لأني شُفيت من حزني بل لأني أريد أن أحيا عنك إن كتب لي الله عمراً، رحم الله أخي الذي رحل من الدنيا ليستقر في قلوبنا".

وفي الأجواء الحزينة أيضاً، شكر الفنان خالد الصاوي كل من واساه ووقف إلى جانبه بعزاء والده، كما شكر الإعلاميين والصحافيين على احترام رغبته بعدم التقاط الصور.

أما في الأعمال الفنية المستقبلية، أعلن الفنان اللبناني سعد رمضان عن ديو يطرح قريباً بينه وبين الفنانة الألبانية سوني ملاج، وبدوره أعلن رامي عياش أنه سيطلق أغنية خليجية جديدة عبر شاشة الـMTV ليلة رأس السنة، أما كارول سماحة أعلنت أن تاريخ 4 يناير هو موعد إطلاق عملها الجديد "الشرق العظيم".

أما عن الصور الفريدة من نوعها، نشرت إليسا صورة قديمة تجمعها مع مجموعة من النجمات بينهم الفنانة بيونسيه وبرينتي سيررز، وعاصي الحلاني بدوره، نشر صورة سيلفي تجمعه بالفنان محمد حماقي من كواليس الحلقة الأخيرة من برنامج "ستار أكتديمي 10".

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