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أصالة تبدأ أعداد ماستر ألبومها “60دقيقة حياة”

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أصالة تبدأ أعداد ماستر ألبومها “60دقيقة حياة” أصالة تبدأ أعداد ماستر ألبومها “60دقيقة حياة”

بدأت الفنانة  أصالة اليوم بمشاركة الملحن محمد رحيم ومهندس الصوت هانى محروس إعداد النسخة الماستر“60 دقيقة حياة”،والمقرر طرحه بمناسبة عيد الحب فى فبراير2015

أصالة تغنى من ألحان وتوزيع رحيم أغنيتين ،الأولى “60ؤدقيقة حياة ” من كلمات  باسم عادل ، والثانية “منازل”  كلمات أحمد مرزوق .

كما أختارت أغانى “الورد البلدى” من تأليف مؤمن سالم (وهو التعاون الثانى لها معه بعد نجاح أغنية “حبة ظروف “)وتلحين مصطفى العسال،ونوزيع ماذ ، “عايشة على اللي فات” من  كلمات  مصطفى حسن ، ألحان سامح كريم، وتوزيع  عبد الوهاب الرافعي، “بعدك عني”  كلمات  أحمد شتا ،  ألحان  زياد الطويل ، توزيع  أحمد إبراهيم ، “على إيه”  كلمات حسين مصطفى محرم ، ألحان  مدين ، توزيع نادر حمدي ، “مواقف مؤلمة”  كلمات  أحمد الجندي ، ألحان مدين ، توزيع  أحمد عبد السلام ،”أنا حرة” كلمات نورالدين محمد، ألحان مصطفى العسال ، توزيع : محمد العشي ،خانتك الذكريات”،” كلمات  نورالدين محمد ، ألحان مصطفى العسال، توزيع محمد العشي، “سؤال بسيط”  كلمات ناصر الجيل ،ألحان  محمود الخيامي، توزيع محمد مصطفى، ومن كلمات وألحان  نادر عبدالله  وتوزيع  أحمد إبراهيم  تقدم أصاله أغنيتى “ملهمته الوحيدة” و”مجننى”.

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