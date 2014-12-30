برشلونة.. شتاء بلا معونة وصيف جاف

(إفي): اتخذت محكمة التحكيم الرياضي اليوم قرارها برفض استئناف فريق برشلونة الإسباني ضد منعه من التعاقدات حتى مطلع 2016 وهو الأمر الذي يعني بالطبع حرمان النادي الكتالوني من ابرام أي صفقات في سوق الانتقالات الشتوية الذي سيبدأ غدا وأيضا فترة الانتقالات الصيفية بنهاية هذا الموسم.

وعلى الرغم مما يثار بخصوص أن النادي يدرس رفع قضيته أمام محكمة الاتحاد السويسري، إلا أن كل المؤشرات تقول أن برشلونة سيمضي يناير بدون صفقات كـ"يتيم بلا معونة شتوية"، في جو سيكون عاصفا من حوله ومليئا بالتنقلات، التي تعد أبرزها حتى اللحظة صفقة توريس-تشيرشي التبادلية بين إيه سي ميلان الإيطالي وأتليتكو مدريد الإسباني.

الأمر لا يتعلق فقط بتعزيزات يناير التي ستضيع على برشلونة بل أيضا تلك التي كان يفترض أن يتنافس على الفوز بها صيفا قبل الموسم الجديد وقد تضيع عليه نهائيا وبشكل سيؤثر حتما على المستقبل.

و تتحمل الادارة جزء كبيرا مما وصلت إليه الأمور بسبب ارتكابها المخالفات المفترضة في التعاقدات مع لاعبي أكاديمية لاماسيا مما تسبب في فرض العقوبة على النادي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وفشلها المتمثل من ناحية أخرى في عدم تمكن المدير الرياضي أندوني زوبيزاريتا من ابرام صفقات الصف الأول التي كانت مطلوبة قبل بداية هذا الموسم.

-الألماني:.

ماركو رويس "الترس السحري" لبروسيا دورتموند يعد، على الرغم من إصاباته المتكررة مؤخرا، من أكثر الصفقات الموعودة خلال الصيف المقبل، وخاصة بعد الأوضاع المتدهورة التي يمر بها "أسود فستفاليا" في الوقت الحالي وتراجعهم للمركز قبل الأخير بالبوندسليجا.

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب 25 مليون يورو فقط وهو يعد مبلغا قليلا مقارنة بامكانيات رويس صاحب الـ25 عاما، والذي أشارت تقارير صحفية مؤخرا إلى أنه كان يتعلم الإسبانية استعدادا لانتقاله لأحد قطبي الليجا، ولكن حتى الآن وبعد قرار محكمة التحكيم الرياضة فإنه يبدو بعيدا كل البعد عن برشلونة وأقرب أكثر إلى ريال مدريد، هذا اذا لم ينجح بايرن في ضمه مع باقي نجوم بروسيا دورتموند الذي استحوذ عليهم مثل البولندي روبرت ليفاندوفسكي أو ماريو جوتزه.\

- الكولومبي:

الرواق الأيمن لبرشلونة يمثل مشكلة منذ فترة بسبب تباين مستوى البرازيلي دانييل ألفيش وقلة خبرة مارتين مونتويا لذا جاءت صفقة التعاقد مع مواطنه دوجلاس الذي لم يتمكن من اثبات أحقيته بتمثيل النادي الكتالوني حتى الآن.

وسيكون الخيار الأفضل بالنسبة للبرسا هو اقناع ألفيش، الذي سينتهي عقده في صيف 2015 ، بالتمديد لعام اضافي، حتى لا يبدأ برشلونة الموسم الجديد بثغرة كبيرة في رواقه الأيمن بسبب قلة خبرة مونتويا أو المستوى التقليدي لدوجلاس.

وبهذه الطريقة سيضطر برشلونة إلى نسيان صفقة الكولومبي خوان كوادرادو لاعب فيورينتينا الإيطالي لفترة أخرى من الزمن ربما تنتهي بانتقال اللاعب لمانشستر يونايتد الإنجليزي.

- الألماني 2:.

يمثل دفاع برشلونة منذ فترة الحلقة الأضعف في الفريق، وخلال موسم الانتقالات الأخير حاول النادي ترميم خطوطه الخلفية ولكنه لم ينجح في تحقيق أهدافه الرئيسية في ابرام الصفقات المطلوبة، لذا اضطر للتعاقد مع الفرنسي جيريمي ماتيو من فالنسيا والبلجيكي توماس فيرمايلين، لاعب أرسنال الإنجليزي السابق.

يقدم ماتيو مستوى جيدا حتى الآن فيما أن فيرمايلين لم يخض ولا دقيقة واحدة مع النادي الكتالوني ولن يشارك معه في أي مباراة حتى نهاية الموسم، حيث انتقل إليه مصابا وخضع لجراحة جديدة بعدها ليصبح حتى الآن صفقة بلا فائدة.

وكان من ضمن اللاعبين الذين يأمل برشلونة في الحصول على توقيعهم، مدافع بروسيا دورتموند الألماني ماتس هوميلس، ليزيد من صلابة الخطوط الخلفية المهترئة منذ اعتزال كارليس بويول والتراجع المستمر في مستوى جيرارد بيكيه.

وسيضطر برشلونة حتى الآن بموجب قرار المحكمة للابقاء على "المشاغب" بيكيه، الذي لا يتوقف عن اثارة المشاكل داخل وخارج الملعب مؤخرا، حيث سيفضل تحمل هذه الأمور على رحيله دون وجود البديل المناسب أو تأهيل الموجودين ومن ضمنهم على سبيل المثال مارك باترا.