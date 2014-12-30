تقارير - اجتماع بين مورينيو وصلاح يحدد وجهة الإعارة

أشارت تقارير إنجليزية إلى أن المصري محمد صلاح جناح فريق تشيلسي الإنجليزي قد اجتمع بالبرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق لتحديد وجهته المقبلة على سبيل الإعارة.

ويرتبط محمد صلاح بالخروج من تشيلسي في يناير المقبل على سبيل الإعارة وأبرز الأندية المهتمة بضمه هي إنتر ميلان الإيطالي.

واجتمع صلاح بمدربه مورينيو لتحديد إذا كانت الوجهة المقبلة داخل إنجلترا أم خارجها إذ أبدت بعض الأندية الإنجليزية اهتمامها بضم الجناح المصري.

ووفقا لصحيفة ديلي إكسبريس فإن أبرز تلك الأندية هي ستوك سيتي وسندرلاند وإيفرتون وكوينز بارك رينجرز، مع إنتر ميلان من خارج إنجلترا.

وتشير التقارير في إيطاليا إلى أن محمد صلاح بات قريبا للانتقال إلى إنتر ميلان على سبيل الإعارة لمدة 18 شهرا مع أحقية الشراء بـ9.5 مليون إسترليني.