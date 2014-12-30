اتحاد الكرة: مباراة الأهلي والزمالك يوم 29 يناير

قال عزمي مجاهد مدير المركز الإعلامي في الاتحاد المصري لكرة القدم أنه تم الاستقرار على يوم 29 يناير المقبل موعدا لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

ويلعب الأهلي مع الزمالك في الجولة الـ18 من الدوري المصري، وهي المباراة التي لم تحدد لجنة المسابقات موعدا لها.

وقال مجاهد لـFilGoal.com: "تم الاستقرار على أن تقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم 29 يناير".

يذكر أن الزمالك سيلعب في الجولة الـ17 أمام المقاولون العرب يوم السابع من يناير، قبل مواجهة القمة.

فيما سيلعب الأهلي أمام بتروجيت في الجولة الـ17 من الدوري يوم 20 يناير.