11 مستحضر أساسي لجمالك في العام الجديد

استقبلي السنة الجديدة بمستحضرات تعيد الاشراق لوجهك والتجدد لاطلالتك بألوان لافتة. اليك مجموعة من آخر اصدارات مستحضرات التجميل التي تناسب المرأة العربية.

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1. امنحي نظرتك اشراقاً لافتاً بمزيج من تدرجات اللون الذهبي مع الأسود. ننصحك بتجربة ماكياج العيون الدخانية لاطلالة لافتة في السهرات.

مجموعة ظلال "ريف دوريان"Reve D’orient من شانيل Chanel

2. احصلي على أظافر مميزة في مناسباتك وحفلاتك، إليك اللون الأسود الغني بالحبيبات اللامعة التي تناسب البشرة السمراء.

طلاء أظافر " لو فرني بلاك غليترينغ نيل لاكر" Le Vernis Black Glittering Nail Lacquer من جيفنشي Givenchy

3. هل تبحثين عن طريقة لاخفاء عيوب الوجه بشكل طبيعي؟ ننصحك باستخدام البودرة التي تمنح وجهك لمعية لافتة في السهرات.

بودرة الوجه " ديوريفيك غولدن شوك ايلومينايت بريسد باودر"Diorific Golden Shock Illuminating Pressed Powder من ديور Dior

4. عاد اللون الأحمر الى قائمة الألوان المناسبة لشفاه لافتة. تختلف تدرجات هذا اللون، اخترنا لك الأحمر المناسب للبشرة السمراء.

أحمر الشفاه " روج ايكلاه " Rouge Eclat من كلارنس Clarins

5. اذا كنت تريدين الحصول على شفاه لامعة وتحديداً في السهرات. ننصحك باستخدام ملمع الشفاه باللون الأحمر.

ملمع الشفاه " أورينت ايكسس ليب مايسترو" Orient Excess Lip Maestro من جيورجيو أرماني Giorgio Armani

6. تتنوع أنواع العطور وتختلف طريقة تطبيقها من امرأة الى أخرى. لكن الرائحة المميزة في الحفلات هي التي تترك أثراً لافتاً ننصحك بـ

عطر Champs-Élysées من غيرلان Guerlain



7. اليك رائحة تمثل شخصية ديناميكية، مفعمة بالحيوية بمزيج من الكلاسيكية مثل الطوق الحريري لبدلة سهرة سوداء، والعصرية تماماً مثل أضواء المدينة المتلألئة ليلاً كحجر ماسي.

عطر " بلاك أوبيوم " Black Opium من ايف سان لوران Yves Saint Laurent

8. تميزي بعصائر غنية بالياقوت من الرمان، التوت والخوخ متوجة بالفلفل الوردي ومغلفة بزنبق كازابلانكا والخشب التابلي.

كولونيا "بوميغرانيت نوار" Pomegranate Noir من جو مالون Jo Malone

9. ارفعي وجنتيك بلون مميز يمنحك التألق ويرطب بشرتك. كما يمكنك تنسيق هذا اللون الزهري مع أحمر الشفاه في مناسباتك.

بودرة الخدود " ايرلوم ميكس مينرالياز بلاش " Heirloommix Mineralize Blush من ماك Mac

10. تحتاجين في هذا الفصل الى مستحضرات تعيد اللون البرونزي الى وجهك بشكل يجعل اطلالتك مشرقة.

بودرة الوجه " هايلايت باودر برونزغلو" Highlight Powder BronzeGlow من بوبي براون Bobbi Brown

11. زيني أظافرك باللون الذهبي المشرق واحتفلي بالأعياد بطريقة مميزة، يمكنك اضافة القليل من ملمع الأظافر لجاذبية اضافية.

طلاء الأظار " ايكونيك غولد بولد هاي غلوس لاكر" Iconic Gold High – Gloss Lacquer من غوتشي Gucci

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