محاولة انقلاب عسكري فاشلة في جامبيا

شهدت جامبيا، الثلاثاء، محاولة انقلاب عسكري، حيث استغلت مجموعة من الجنود غياب رئيس البلاد، يحيى جامع، وهاجموا عدة مقرات حكومية.

وهاجم الجنود، فجرًا، القصر الرئاسي في العاصمة، بانجول، بجانب ثكنة عسكرية عند جسر دنتون الذي يربط المدينة بباقي أنحاء البلد الأفريقي.

واندلع إطلاق نار في بانجول، مساء الاثنين، وأغلق جنود جسرًا يؤدي إلى وسط المدينة الساحلية.

وكان رئيس جامبيا، يحيى جامع، تولى وصل السلطة في انقلاب قبل20 عامًا المعارضة في البلاد خلال فترة حكمه ويواجه انتقادات دولية متزايدة بسبب السجل السيء لحقوق الإنسان في بلاده.

وفي السنوات الأخيرة حرص جامع على تبديل كبار المسؤولين العسكريين والمدنيين باستمرار في خطوة حالت دون اكتساب أي شخص سلطة، إلا أنها في الوقت ذاته أذكت عدم الاستقرار.

وقال سكان إن البنوك وغيرها من المكاتب ظلت مغلقة في حين بثت الإذاعة الرسمية موسيقى الكورا التقليدية ولم تشر إلى ما حدث.