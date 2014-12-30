ضبط 271 هارب من أحكام قضائية و4 فرد خرطوش بالسويس‎

تمكن ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس، خلال حملة أمنية استمرت يومان، من ضبط عدد كبير من الهاربين من أحكام قضائية ومخالفات مرورية وأسلحة نارية بحوزة مسجلين خطر.

تلقي اللواء طارق الجزار مدير أمن السويس، اخطاراً بنجاح حملة بقيادة العميد عاطف مهران مدير المباحث الجنائية من ضبط 6 خارجين عن القانون ، و42 دراجات بخارية بدون لوحات معدنية، أثناء تمشيط عدد من الأحياء.

كما تم ضبط 6 قضايا تموينية متنوعة، و4 فرد خرطوش، و 3 قطع سلاح أبيض ، كما تم ضبط 271 هارب من تنفيذ أحكام قضائية، وتم التحفظ على المتهمين، وجاري تحرير محاضر بالوقائع، واخطار النيابة لتولى التحقيقات.