يناير 2015 - فرصة برشلونة للثأر من مدريد

في شهر ملىء بالمباريات الصعبة لبرشلونة سواء في الدوري أو الكأس، هل بإمكان الفريق الكتالوني الثأر من فريقي العاصمة الإسبانية ريال مدريد وأتليتكو مدريد.

يستعد النادي الكتالوني لخوض ستة لقاءات وربما ثمانية خلال فترة 24 يوما في شهر يناير منها لقاءه على ملعبه أمام حامل لقب الدوري الموسم الماضي أتليتكو مدريد.

وإذا نجح في تخطي فريق إلتشي بدور الـ16 من كأس ملك إسبانيا سيجد في طريقه أحد كبيري مدريد، إذ بإمكانه وقتها الثأر من هزيمته في نهائي الموسم الماضي حال مواجهة ريال مدريد.

مباراة كل ثلاثة أيام تقريبا سيخوضها برشلونة إذا نجح في بلوغ ربع النهائي من الكأس.

البداية ستكون الأحد المقبل في ملعب أنويتا معقل نادي ريال سوسيداد والذي لا يحمل ذكريات جيدة لرفاق ميسي الموسم الماضي.

سوسيداد هزم برشلونة 3-1 فبراير الماضي، والآن يريد المدرب لويس إنريكي أن يقتنص ثلاث نقاط من هذه الموقعة حتى لا يتسع الفارق بينه وبين المتصدر ريال مدريد.

كريستيانو رونالدو ورفاقه يتصدرون الدوري حاليا بفارق نقطة عن برشلونة، ولهم لقاء مؤجل أمام سيفيليا.

أتليتكو هو المنافس التالي في الدوري لبرشلونة، وينتظر جمهور البلوجرانا هذه المباراة من أجل الثأر بعد فوز رجال دييجو سيميوني بالدوري على ملعب كامب نو الموسم الماضي.

برشلونة سيقابل ديبورتيفو وإلتشي خارج ملعبه بالدوري، وسيقابل الأخير أيضا في كأس إسبانيا.

في حال فوز برشلونة على إلتشي بالكأس سيخوض لقاءين غاية في الصعوبة خلال ثمانية أيام أمام أحد الفريقين ريال أو أتليتكو في الدور ربع النهائي.

تحدي صعب ينتظر رجال لويس إنريكي في يناير قد يتحدد على إثره مدى قدرة الفريق على المنافسة المحلية والعودة للتتويج مرة آخرى.