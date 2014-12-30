ضبط سلاح ناري و51 تذكرة هيروين‎ بحوزة مسجل خطر في بورسعيد

ألقت مباحث المناخ ببورسعيد، القبض علي مسجل خطر، وبحوزته كمبات من مخدر الهيروين، وسلاح ناري بدون ترخيص.

وكانت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المناخ بمديرية امن بورسعيد، قد توصلت إلى قيام “التابعى التابعى عصعوص”، وشهرته “التبع عصعوص”، مقيم دائرة قسم المناخ، ومسجل جنائياً فرض سيطرة، بالإتجار فى مخدر الهيروين بنطاق حى المناخ، ويحوز سلاحاً نارياً بدون ترخيص لحماية تجارته.

تم ضبط المتهم وبحوزته سلاح نارى عبارة عن “طبـنجة” عيار 9 مم طويل مدون عليها عبارة LAME، و6 طلقات من نفس العيار، و51 تذكرة هيروين، ومبلغ مالى 2400 جنية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم على ذمة التحقيق، مع مراعاة التجديد له فى المواعيد القانونية.