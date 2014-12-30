ضبط 9 من جامعي القمامة لتعريضهم حياة 11 طفل للخطر‎ بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، من ضبط 9 من القائمين على مخازن فرز القمامة بالقناطر الخيرية، لقيامهم بإستغلال وتشغيل وإفساد الأحداث وتعريضهم للإنحراف، وضبط لديهم 11 طفل.

تلقى اللواء محمود يسرى مدير أمن القليوبية، إخطاراً بقيام بعض القائمين على مخازن فرز القمامة بالقناطر الخيرية بتعريض حياة أطفال للخطر والانحراف باستغلالهم، وذلك بالمخالفة للقانون رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته.

تم استهداف مخازن فرز القمامة، وأمكن ضبط أصحابها والقائمين عليها وهم كلاً من “أحمد م ع” 35 سنة، و”حمدى ع ع” 50 سنة، و”مصطفى ك ا” 52 سنة، و”سحر م س” 35 سنة، و”سيد ج م ش” 55 سنة، و”أحمد غ م” 25 سنة، و”عماد ح ع” 28 سنة، و”محمود خ م” 43 سنة، و”رحيم ا ح” 56 سنة، يستغلون الأحداث فى العمل لديهم فى جمع وفرز القمامة بالمخازن الخاصة بهم، وأمكن ضبط 11 من الأحداث.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 39 أحوال مركو القناطر الخيرية تاريخه، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.