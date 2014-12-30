اليوم.. تشييع جثامين الأسرة المقتولة في ليبيا من كنيسة مارى جرجس بطنطا

تشيع، ظهر الثلاثاء، جثامين الأسرة المسيحية التي لقيت مصرعها على يد ميليشيات ليبية مسلحة، الثلاثاء الماضي، في مدينة سرت الليبية، بكنيسة مارى جرجس في طنطا، بعد أن وصلت الجثامين فجر اليوم.

وكان في استقبال الجثامين بمطار القاهرة الدولي، وفد كنسي بالإضافة إلى عدد من أفراد عائلتهم، حيث يتوجه موكبهم إلى مدينة طنطا، مسقط رأسهم، استعدادا للصلاة عليهم بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بمنطقة أبوالنجا، طنطا، في الثانية عشر من ظهر اليوم.

وأناب قداسة البابا تواضروس الثاني نيافة الأنبا بولا أسقف طنطا للصلاة على الجنازة، وتقديم العزاء ومتابعة الحالة الروحية والنفسية لأفراد الأسرة.

واقتحمت مجموعة مسلحة منزل الطبيب مجدي صبحي توفيق مساء الثلاثاء الماضي، 23 ديسمبر الجاري، حيث أطلقت الرصاص عليه وعلى زوجته الصيدلانية سحر طلعت رزق، ما أدى إلى مصرعهما، بينما اختطفت ابنتهما الكبرى كاترين وقتلتها وألقت بجثتها في منطقة صحراوية.