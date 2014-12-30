أخبار عاجلة

أنشيلوتي بعد الخسارة أمام هوفنهايم: هذه هي كرة القدم -
موناكو «ملك» الانتصارات.. ونحس اليونايتد يتجسد بين أقدام «السلطان» -
10 أشياء نستخدمها بطريقة خاطئة.. منها البيتزا و"دبابيس" الشعر -
نجيب ساويرس في جنازة الناقد السينمائي سمير فريد -
محافظ الفيوم يشهد فعاليات إجراء القرعة العلنية للحج -
الأخبار - مجلس الوزراء يبحث توفير السلع ومشروعي المثلث الذهب وتطوير البحيرات -
الأخبار - الرئيس التنفيذي لمجلس الاعمال المصري الأمريكي : نشجع الشركات الأمريكية للعمل فى مصر -
الأخبار - السيسى يلتقي مستشار الأمن القومي ووزير الخارجية الأمريكيين وعدداً من قيادات الكونجرس -
وزير الكهرباء: هدفنا كيفية تحقيق أمن الطاقة والمياه والغذاء -
الغرفة التجارية: مدينة الأدوات المنزلية بالصعيد تنتظر قانون الاستثمار الموحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

«الصيادلة» تقرر مقاطعة شركة المتحدة بـ5 محافظات

  • مصر
  • 6
Google+ Print

قرر مجلس النقابة العامة للصيادلة مقاطعة شركات توزيع الأدوية التي أصدرت قرارات خفض الخصم النقدى وتقليل فترات الائتمان وذلك في 5 محافظات هي بورسعيد، ودمياط، والبحيرة، والإسماعيلية، والشرقية والقاهرة بمناطق (المعادى_مدينة نصر_المهندسين) لإحداث تأثير سريع ومؤثر في مبيعات الشركة.

وقالت النقابة، في بيان لها الإثنين، إنها ستبدأ المقاطعة بشركة المتحدة للأدوية وسيتم الاعتماد على المصرية للأدوية بدلاً منها.

وقرر المجلس تشكيل لجنة للتفاوض مع شركات التوزيع للأدوية، بالإضافة إلى استخدام جميع الوسائل للوقوف ضد شركات التوزيع من رسائل وإعلانات بالصحف وإقامة دعاوى قضائية.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية