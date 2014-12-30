«الصيادلة» تقرر مقاطعة شركة المتحدة بـ5 محافظات

قرر مجلس النقابة العامة للصيادلة مقاطعة شركات توزيع الأدوية التي أصدرت قرارات خفض الخصم النقدى وتقليل فترات الائتمان وذلك في 5 محافظات هي بورسعيد، ودمياط، والبحيرة، والإسماعيلية، والشرقية والقاهرة بمناطق (المعادى_مدينة نصر_المهندسين) لإحداث تأثير سريع ومؤثر في مبيعات الشركة.

وقالت النقابة، في بيان لها الإثنين، إنها ستبدأ المقاطعة بشركة المتحدة للأدوية وسيتم الاعتماد على المصرية للأدوية بدلاً منها.

وقرر المجلس تشكيل لجنة للتفاوض مع شركات التوزيع للأدوية، بالإضافة إلى استخدام جميع الوسائل للوقوف ضد شركات التوزيع من رسائل وإعلانات بالصحف وإقامة دعاوى قضائية.