توقعات سمير طنب لهيفا وهبي: علاقة حب مع شاب يصغرها سناً

بحسب موقع gate of lebanon، يُعتبر الدكتور سمير طنب العالم الفلكي الأوّل في لبنان، وصاحب أقوى موقع فلكي في الشرق الأوسط، إذ يزور الموقع المسمّى www.samirtonb.com ثلاثة ملايين شخص شهرياً. للرجل المتعدّد الاهتمامات 19 مؤلفاً في علم الفلك، وقد درس الفلك في جامعة بانكو (فرنسا- دوفيل)، وهو عضو في الاتحاد العالمي للفلكيين الفرنكوفونيين. ود. طنب هو في نفس الوقت ملحّن وعازف بيانو، ما يجعله الأكثر كفاءة لدرس شخصيّات وطوالع الفنانين، فماذا توقع لنجومنا:

هيفاء وهبي- برج الحوت

إنسانة مستقلّة في تفكيرها، وتحبّ أن تكون متميّزة، وألا تشبه أحداً. حصل عندها بعض التراجع، لأنّ الحظّ لا يخدم دائماً، بل لفترات معيّنة. لذلك، ستجد نفسها مضطرة إلى القيام بخطوات جديدة في التمثيل والغناء حتّى تنطلق مجدداً في طريق النجاح المستمرّ. لم تخرج من صدمة طلاقها، لكنّها تفتّش عن زواج جديد برجل يُعيد إليها عنفوانها النسائيّ. مصاريفها باهظة، وقد تضطر إلى بيع عقار لكي تحافظ على مستوى معيشة لائق. تنجح معها أغنية، ويكرّرها الجيل الشاب على ألسنته. قد تتعرّف إلى شاب يصغرها سناً وتحصل بينهما علاقة حبّ. نجاح سنة 2016 هي 10\6.

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