دائرة أشغال رأس الخيمة تبدأ تنفيذ ممشى شاطئ المعيريض

بدأت أمس دائرة الأشغال العامة في رأس الخيمة تنفيذ ممشى منطقة المعيريض بطول 500 متر، و130 موقفاً للمركبات وإنشاء حاجز خرساني وممشى (إنترلوك) بعرض 6 أمتار، وتنفيذ جزيرة وسطية للفصل بين المركبات في الاتجاهين، ومن المقرر إنجازه خلال الشهر المقبل.

وأوضح المهندس أحمد الحمادي مدير الدائرة أن المشروع يندرج ضمن خطط الدائرة لتطوير المرافق والخدمات العامة والارتقاء بالمشهد الجمالي والحضاري ومواكبة برامج التنمية والتطوير التي تعيشها الإمارة، وفق رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، الذي يولي قطاع السياحة وتوفير المتنفسات الطبيعية للأهالي والمقيمين أهمية كبيرة.

وأضاف الحمادي إن الدائرة بدأت أمس تنفيذ الممشى بطول 500 متر وأرضية من البلاط (إنترلوك) بعرض 6 أمتار، و130 موقفاً للسيارات، كما سيتم إنشاء جزيرة وسطية للفصل بين المركبات في الاتجاهين، وسيحتوي الممشى على مناطق عدة مختلفة لخدمة جميع الفئات العمرية، ومن المقرر إنجازه خلال الشهر المقبل، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى من المشروع قد انتهت خلال الفترة الماضية وهي تسوية وتمهيد الأرضية، وسيوفر الممشى لمرتادي الشاطئ كل سبل الراحة خلال قضاء فترة تواجدهم دون إزعاج من المركبات التي كانت تجوب الشاطئ وتسير بمحاذاتهم ما يسبب إزعاجاً لهم.

وأوضح أن الأعمال في هذا المشروع ستشمل إنشاء سور خرساني لوقف زحف الرمال وعمليات النحر والأمواج، وتركيب انترلوك للممشى لإتاحة الفرصة لرواد الكورنيش بممارسة رياضة المشي، وتركيب أنابيب تحت السور لتصريف مياه الأمطار لضمان عدم تأثيرها على التربة التحتية للطريق ولمنع الحوادث المرورية.