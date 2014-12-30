«الوزاري العربي» يدعو للاستفادة من تجارب الإعلام الأمني الإماراتي

دعا فريق العمل المعني بتقييم ووضع الخطط الإعلامية العربية السنوية؛ والمنبثق عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، إلى أهمية الاستفادة من خبرات وتجارب «الإعلام الأمني»؛ بالأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في الإمارات، وذلك إثر النتائج الإيجابية، التي رصدها أعضاء الفريق في الأداء العام للإعلام الأمني الإماراتي، وفاعليته وأساليبه الحديثة، خاصة في مجال الإعلام الرقمي وشبكات التواصل الاجتماعي؛ فضلاً عن احترافيته وشفافيته العاليتين.

وثمّن المشاركون في الاجتماع، الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب مؤخراً بالعاصمة التونسية؛ وحضره عدد من ممثلي الإعلام الأمني والعلاقات العامة والتوجيه بوزارات الداخلية العرب، الدور الريادي الذي تقوم به الشرطة الإماراتية وسعيها الدائم لكسب ثقة الجمهور، والحفاظ على مصداقية إعلامها ودقته وسرعته.

وانتخب الفريق العربي رئيس وفد «الإعلام الأمني» بشرطة أبوظبي، المقدم سعيد الخاجة، نائب مدير إدارة الشؤون الفنية والإعلام الأمني بشرطة أبوظبي، لرئاسة الاجتماع، الذي ناقش الخطة الإعلامية العربية الخامسة للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة؛ ووضع مشروع الخطة الإعلامية السادسة، بمشاركة ممثلين عن جامعة نايف للعلوم الأمنية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

ودعا الخاجة إلى أهمية تفعيل الربط الإلكتروني بين الأجهزة الإعلامية الأمنية للدول الأعضاء، لتحقيق مزيد من التفاعل وتبادل التجارب والخبرات، فضلاً عن تكثيف لقاءات التشاور، بغية تعزيز العلاقات البينية للوصول إلى أفضل الممارسات حيال القضايا الأمنية والمسالك التوعوية؛ والتحديات التي تواجه شعوب وحكومات دول المنطقة على حد سواء.

وطالب الخبير الإعلامي بشرطة أبوظبي عبد الله شاهين، خطباء المساجد ورجال الدين ومشايخ الإفتاء والدعوة وغيرهم بلعب دور أكبر؛ وتحمُّل مسؤولياتهم المجتمعية والتنوير الحضاري إزاء التوعية بمخاطر التطرف والإجرام، وتجفيف منابعه الفكرية، وبث روح التسامح والإخاء بين بني البشر، منتقداً بعض الفضائيات ذات الطابع الديني المسيئة إلى وجه الإسلام الحضاري، التي تهدر طاقتها في الأمور الغيبية والموضوعات الهامشية «كالسحر والشعوذة وعالم الجن»، من دون الالتفات إلى القضايا المصيرية الراهنة التي تهدد أمن الناس؛ واستقرار الحياة في عالم البشر الواقعي.

وتضمنت الخطة الإعلامية السادسة للعام الجديد 2015 التي وضعتها أمانة المجلس وأقرها الأعضاء، جملة من الأهداف، أبرزها تعزيز روح المواطنة والشعور بالولاء والانتماء القومي؛ وتنمية روح المشاركة والترابط المجتمعي، عبر ترسيخ المفاهيم الحديثة للفلسفة الأمنية التي تقوم على أن الأمن مسؤولية مجتمعية، وتعميق القيم الدينية السمحة والمبادئ الإنسانية الفاضلة، وتشجيع السلوكات المجتمعية التي تدعو إلى نبذ العنف والتطرف، وفضح الخلفيات والمرجعيات المشبوهة، والدعاوى الفكرية والسياسية والاجتماعية المضللة والهدامة بأساليب علمية حديثة، إضافة إلى العمل على تعزيز الصورة الذهنية لدور أجهزة الأمن وجهودها البناءة، وتضحيات منتسبيها في سبيل أداء واجباتهم الوطنية ورسالتهم المقدسة.

وشارك في الاجتماع كل من اللواء فلاح مشاري الأمين العام المساعد في الأمانة العامة للمجلس، ومحمد نبيل عبيد مستشار الأمين العام، والدكتور محمد بابا سلامة مدير مكتب الأمين العام، والدكتور محمد العميري من جامعة نايف، والعقيد جمال حنون مدير العلاقات العامة بالشرطة المصرية.

مشاركون

ضم وفد الشرطة الإماراتي لتونس عضوية الرائد سعيد سهيل المزروعي رئيس قسم العلاقات العامة بمديرية شرطة الغربية، والنقيب أحمد نصيب المنصوري رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي والخبير الإعلامي عبد الله شاهين مدير فرع الصحافة بالإعلام الأمني.