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شركة مياة غازية شهيرة تنفى إغلاق مصنعها بسوهاج.. وتؤكد احترامها للقوانين

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شركة مياة غازية شهيرة تنفى إغلاق مصنعها بسوهاج.. وتؤكد احترامها للقوانين شركة مياة غازية شهيرة تنفى إغلاق مصنعها بسوهاج.. وتؤكد احترامها للقوانين

نفت شركة بيبسي عبر بيان لها،  ما تناولته بعض وسائل الإعلام من صحف ومواقع الكترونية من نشر أخبار عن إغلاق مصنع بيبسي كولا مصر بسوهاج.

وأكدت الشركة بأنها تحترم وتتبع جميع القوانين السارية بجمهورية مصر العربية، و أنها على علم بالإجراءات الواردة بقانون العمل ومنها الإجراءات المتعلقة بغلق المنشآت الصناعية، كما أكدت أن تؤكد أنها لم تتقدم بأي طلب لإغلاق أي مصنع من مصانع الشركة إلى أى جهة من الجهات المختصة.

وأضافت الشركة: “نود الإشارة إلي أن تحديد خطوط الإنتاج التي يتم تشغيلها هو جزء من خطة الإنتاج المعمول بها في الشركة والمتعلقة بكيفية توزيع إنتاجها على مصانعها الكائنة فى جمهورية مصر العربية طبقا لمتطلبات السوق المحلي والمستهلك المصرى، وذلك بما لا يؤثر على العاملين بالشركة و حقوقهم القانونية”.

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