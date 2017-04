هل يعتنق ليام نيسون الإسلام في عام 2015؟

أعلن الممثل العالمي Liam Neeson أنه يفكّر جدياً في اعتناق الإسلام بعد زيارته تركيا وانبهاره بالمساجد وشعائر المسلمين في اسطنبول وشعوره بالراحة النفسية.

وأكد Liam في تصريحات خاصّة لصحيفة بريطانية أنه انبهر بالإسلام وبالصلوات الـ5، خلال تواجده في تركيا، أثناء تصويره فيلم "got into his spirit".

وقال النجم البالغ من العمر 56 عاماً: "الآذان يُطلق 5 مرات يومياً، في أوّل أسبوع سيقودك الأمر إلى الجنون. لكن بعد ذلك سيتغلغل في روحك، إنه شعور جميل، جميل جداً".

وتابع: "هناك أكثر من 4000 مسجد في اسطنبول، بعضها مبهر، وهذا يجعلني أفكّر جديّاً في اعتناق الإسلام".

وأشار بطل فيلم "Taken" إلى أنه نشأ على العقيدة الكاثوليكية، لافتاً إلى أنّ كلّ شخص يسأل نفسه يومياً، في عقله الباطن: "ما الذي نفعله على هذا الكوكب؟"، في وقت أكّد أنّه يقرأ دائماً الكثير من الكتب عن الله والإلحاد.

يُذكر أن Liam Neeson سمّي تيمّناً بأكبر القساوسة الموجودين في مسقط رأسه أيرلندا، وولد وتربي في إحدى أكبر الكنائس الكاثوليكية هناك...فهل يشهد عام 2015 ـ برغم ذلك ـ اعتناق Liam الدين الإسلامي؟!

أشهر النجوم المسلمين..من Akon إلى Janet Jackson