بالصور.. ضبط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات بالإكراه في بنها

نجحت مباحث مركز بنها، فى ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدرجات البخارية بالإكراه عن مالكيها، والمتهمين بقتل عاطل فى مشاجرة لمحاولتهم سرقته بالإكراه، وضبطت بحوزتهم أسلحة نارية ودراجات مبلغ بسرقتها.

تلقى اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية، إخطاراً يفيد ورود معلومات عن مكان المتهمين بقتل شخص فى واقعة الاستيلاء على دراجته، والذين يكونون فيما بينهم تشكيل لسرقة الدراجات البخارية بالإكراه.

قامت قوات الأمن بمداهمتهم وأمكن ضبطهم، وهم كل من “أيمن ح ع ش” -24 سنة- عاطل، ومقيم عزبة الوقف – منيا القمح – شرقية، و”أحمد ب ع” -23 سنة- عاطل، ومقيم بذات العنوان، وبحوزة الثانى سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع، وضبط 2 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية “جارى فحصهما”.

بمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات، وما ورد بأقوال المتهمين المضبوطين سلفاً إعترفا بإرتكابهما الواقعة، وبتطوير مناقشة المتهمان، قررا أنهما ضمن تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية كرهاً عن قائديها تحت تهديد الأسلحة الناريةوإعادتها لمالكيها مقابل مبالغ مالية.

كما اعترف المتهمان أن السلاح النارى كان بحوزة المتهم “أيمن ح ع” وأنه محدث إصابة المجنى عليه التى أودت بحياته، وأن ذلك السلاح مستأجر من “أحمد ص ع ع”، وشهرته ” حماده شبوره ” -22 سنة- عاطل، ومقيم شبلنجة – دائرة المركز، نظير مبلغ مالى 500 جنيه، وبإستهداف الأخير أمكن ضبطه، و بحوزته سلاح نارى بندقية آلية تحمل رقم 88575، و5 طلقة من ذات العيار، و2 خزينة.

تحرر عن تلك الإجراءات محضراً ملحقاً بالمحضر الأصلى، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.