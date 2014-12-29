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الاستئناف تحدد 10 يناير جلسات “اقتحام قسم حلوان” أمام جنايات القاهرة

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الاستئناف تحدد 10 يناير جلسات “اقتحام قسم حلوان” أمام جنايات القاهرة الاستئناف تحدد 10 يناير جلسات “اقتحام قسم حلوان” أمام جنايات القاهرة

أرشيفية

حدد المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، جلسة 10 يناير القادم، لنظر اول جلسات محاكمة 51 متهم فى أحداث اقتحام قسم شرطه حلوان، التى أسفرت عن مقتل 3 ضباط شرطة، و3 مواطنين وإصابة 19 آخرين ، إلى الدائرة 28 جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد رئيس المحكمة.

كان المستشار هشام بركات النائب العام، قد وافق على إحالة 51 متهم إلى محكمة الجنايات، واستبعدت النيابة 43 متهم أخرين من قرار الإتهام لعدم كفاية الأدلة الجنائية، والأمر بضبط واحضار متهميين اثنيين هاربين، وتم احالة المتهميين محبوسين على ذمة القضية.

أسندت النيابة إلى المتهمين عدة تهم منها ارتكابهم لجرائم الإرهاب، والتجمهر، والقتل العمد مع سبق الإصرار، والشروع فيه، وتخريب المباني العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية وحيازة الأسلحة الآلية النارية والبيضاء والذخائر، واتلاف سيارات الشرطة والمواطنين.

كشفت التحقيقات ان المتهميين قاموا يوم 14 أغسطس الماضى بالتوجه إلى قسم شرطة حلوان، وأقاموا سواتر حجرية تحصنوا وراءها، ورشقوا القسم بالحجارة وقنابل المولوتوف وإطارات الكاوتشوك المشتعلة واسطوانات الغاز، ثم أطلقوا وابلاً من الأعيرة النارية على ضباط الشرطة والمواطنين المتواجدين فى القسم، فقتلوا المجنى عليهم عمداً مع سبق الإصرار وأصابوا 19 من رجال الشرطة والمواطنين، وأحدثوا بهم عاهات مستديمة، وأحرقوا مبنى القسم بالكامل، و20 سيارة شرطة، و3 سيارات خاصة.

وتضمنت أدلة الاثبات مقاطع صورها احد المواطنين شوهد فيها بعض المتهمين حاملين الأسلحه النارية والبعض الاخر يصنع قنابل المولوتوف.

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أونا

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