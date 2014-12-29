جورج إسحق: رغبة الشعب المصري وحدها هي من ستحسم الانتخابات البرلمانية

أكد جورج إسحق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن رغبة الشعب المصري وحدها هي من ستحسم الانتخابات البرلمانية ، موضحا أن خوض فلول الحزب الوطني المنحل لن يتصدى له القوى السياسية فقط بفضح ممارسة أفعالهم .

وعظم إسحق من قيمة زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الصين نهاية عام 2014 ، معبرا عن تفاؤله تجاه مستقبل مصر.

وقال إسحق – في ندوة بعنوان “مستقبل حقوق الإنسان في المجتمع المصري بين الواقع والمأمول” بمكتبة الإسكندرية – ” إنه رغم أن مصر موقعة على اتفاقية حقوق الإنسان المبرمة عام 1948 ، إلا أنها أنشئت مجلس قومي لحقوق الإنسان عام 2004 ؛ كأحد أشكال الوجاهة الاجتماعية للنظام السياسي على الساحة الدولية دون تفعيل حقيقي ” .. مطالبا المواطنين بالتفاعل مع مجلس حقوق الإنسان حال تعرضهم لأي شكل من أشكال الانتهاك .

ومن جانبه ، ناقش الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين أوضاع الإعلام والصحافة وقانون عمل نقابة الصحفيين ، مؤكدا أن النقابة تسعى إلى المزيد من التحرك لصالح العاملين في الحقل الإعلامي من غير أعضاء النقابة .. معددا من راحوا ضحية الأحداث من صفوف الصحفيين (أعضاء النقابة وغير أعضائها)، بالإضافة إلى عدد الصحفيين المحبوسين حاليا على ذمة قضايا (ليست قضايا نشر) .

واستطرد رشوان بالحديث عن حقوق الإنسان ، وأهمية اقتناصها وفهم الفرصة التي أتاحتها ثورة الخامس والعشرين من يناير ، والوصول إلى تحقيق الحريات ، مثمنا من مكانة الحريات في دستور 2013 الذي شارك في صياغته ضمن لجنة الخمسين .

وبدورها ، تناولت الدكتورة أمنة نصير أشكال حقوق الإنسان في الإسلام مستعرضة آرائها عن التسامح في الدين الإسلامي وقبول الآخر ، مؤكدة على ضرورة نبذ التطرف أو التشدد والمغالاة في التعامل مع الأحكام الدينية وإتباع المذاهب المتشددة .

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