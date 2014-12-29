ضبط 685 مخالفة وتنفيذ 362 حالة إزالة في الحملات اليومية بقنا

قال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا إن الأسبوع الحالي شهدت نشاطا كبيرا في شن الحملات اليومية لإزالة التعديات وضبط المخالفات بمدن المحافظة، موضحا أن الحملات نجحت بالتعاون مع إدارة المرور وشرطة المرافق، والوحدات المحلية لمدينتي فرشوط ودشنا في ضبط 685 مخالفة وتنفيذ 362 حالة إزالة .

ففي مدينة فرشوط، تمكنت الحملة من تحرير 217 محضر مخالفات نظافة وبائعين متجولين وإدارة منشآت بدون ترخيص ومضبوطات متنوعة كما تم ضبط 61 دراجة بخارية وتم سحب 96 رخصة قيادة مخالفة وتحرير 169 نموذج 125 مرورية بينما تم التصالح الفورى مع 79 مخالفة إضافة إلى إزالة 74 حالة لإشغالات الطريق العام وتنفيذ 81 حالة إزالة إدارية.

كما تمكنت الحملة من إزالة 205 حالات لإشغالات الطريق العام وحالتيّ تعدى على أملاك الدولة بمدينة دشنا بالإضافة إلى ضبط 63 مخافة مرورية، مشيرا إلى أن تلك الحملات تؤكد على عودة هيبة الدولة وتهدف إلى ضبط حركة الشارع والحد من ظاهرة انتشار الباعة الجائلين.