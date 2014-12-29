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اوباما: الحرب في افغانستان وصلت الى نهاية مسئولة

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اوباما: الحرب في افغانستان وصلت الى نهاية مسئولة اوباما: الحرب في افغانستان وصلت الى نهاية مسئولة

باراك أوباما

قال الرئيس الامريكي باراك اوباما أمس الاحد ان الحرب في افغانستان والتي تعتبر اطول حرب في التاريخ الامريكي قد وصلت الى نهاية مسئولة.

جاء ذلك في بيان صدر عن الرئيس الامريكي بمناسبة الاعلان رسميا اليوم عن انهاء المهام القتالية للقوات الامريكية والدولية في افغانستان.

واعرب اوباما عن تقديره ازاء التضحيات غير العادية التي بذلتها القوات الامريكية في الحرب في افغانستان التي استمرت 13 عاما. غير ان الرئيس الامريكي اعترف في بيانه بان التحديات لاتزال قائمة ولاتزال افغانستان تعتبر من المناطق الخطرة.

وقال ان السنوات الثلاث عشرة تعد بمثابة اختبارا للولايات المتحدة وللجيش الامريكي مشيرا الى انه كان هناك 180 الفا من الجنود الامريكيين في العراق وافغانستان عندما تولى السلطة عام 2009 أما الآن وصل عدد القوات الامريكية الموجودة في البلدين الى اقل من 15 الفا حيث اعيد نحو 90 بالمائة من القوات الامريكية الى الولايات المتحدة.

جاء بيان اوباما بعد ساعات من اجراء مراسم اٍنهاء مهام القوات القتاليه للقوات الدولية (اٍيساف) التي تقودها الولايات المتحدة في افغانستان.

يذكر انه سيبقى نحو 13 الفا من القوات الامريكية والدولية التابعة لحلف شمال الاطلنطي (الناتو) اعتبارا من الاول من يناير 2015 وذلك للقيام بتدريب القوات الافغانية وتقديم المشورة اللازمة لها.
> أ ش أ

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