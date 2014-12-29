حريق في مرآب السفارة السعودية بطرابلس.. ولا إصابات

الرياض - واس

نشب حريق مساء الجمعة الماضي في مرآب سفارة خادم الحرمين في طرابلس، ما أدى إلى اشتعال النيران في المرآب واحتراق ثلاث من سيارات السفارة. وأفاد مصدر مسؤول في الخارجية أن السلطات الليبية تفاعلت مشكورة مع الحريق وقامت بإخماده والسيطرة عليه بالسرعة المطلوبة، مشيراً إلى أنه لم ينجم عن الحادث أي إصابات أو أي انتشار له في بقية ممتلكات السفارة.

وتشير التقارير الأولية إلى أن الحريق ناجم عن تماس كهربائي في المرآب. وقد تم إرسال فريق من وزارة الخارجية إلى ليبيا للمشاركة في التحقيقات مع السلطات الليبية.