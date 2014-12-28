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سلمان خان يحتفل بعيد ميلاده بحضور أهم نجوم بوليوود

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الأحد 28-12-2014 20:54

إحتفل النجم العالمي Salman Khan أمس السبت بعيد ميلاده الـ 49 بحضور الأهل والأصدقاء المقربين.

الحفل الذي أقيم داخل مزرعة Khan في Panvel بـ Navi Mumbai، حضره عدداً كبيراً من أهم وألمع نجوم بوليوود الذين تربطهم علاقة زمالة وصداقة مع Salman مثل: Priyanka Chopra و Ajay Devgn و Vatsal Seth و Siddharth Roy Kapur و Malaika Arora Khan و Shakeel Ladakh و Imran Khan وغيرهم الكثير...

وقد نشرت Arpita Khan شقيقة Salman التي دخلت القفص الذهبي منذ فترة قصيرة، العديد من الصور عبر مواقع التواصل الإجتماعي، كما إنهالت التعليقات من قبل جمهور Khan الذي تمنى له العمر الطويل والمزيد من التألق والنجاح.

خلال السهرة، تولت Arpita إستقبال الضيوف، بينما أتى شقيقه Arbazz بقالب الحلوى.

 

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