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وزير الرياضة يقدم التعازي لرئيس الاتحاد في وفاة يوسف محي

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وزير الرياضة يقدم التعازي لرئيس الاتحاد في وفاة يوسف محي وزير الرياضة يقدم التعازي لرئيس الاتحاد في وفاة يوسف محي

قدم خالد عبد العزيز وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة تعازيه في يوسف محي لاعب الزمالك المعار إلى الاتحاد السكندري، والذي لقى مصرعه يوم الأحد.

وانتقل إلى رحمة الله يوسف محي لاعب الزمالك المعار إلى نادي الاتحاد السكندري، بعدما تعرض لحادث سير بصحبة محمود خالد شيكا أثناء عودتهما إلى القاهرة من الإسكندرية صباح يوم الأحد.

ووجه وزير الشباب تعليماته بمتابعة حالة اللاعب المصاب محمود خالد شيكا، وتلبية كل مطالب علاجه.

يذكر أن وزير الرياضة اجتمع اليوم الأحد بمحمود مشالي رئيس الاتحاد السكندري، وقرر دعمه بـ250 ألف جنيه.

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