أخبار عاجلة

الأخبار - مجلس الوزراء يبحث توفير السلع ومشروعي المثلث الذهب وتطوير البحيرات -
الأخبار - الرئيس التنفيذي لمجلس الاعمال المصري الأمريكي : نشجع الشركات الأمريكية للعمل فى مصر -
الأخبار - السيسى يلتقي مستشار الأمن القومي ووزير الخارجية الأمريكيين وعدداً من قيادات الكونجرس -
وزير الكهرباء: هدفنا كيفية تحقيق أمن الطاقة والمياه والغذاء -
الغرفة التجارية: مدينة الأدوات المنزلية بالصعيد تنتظر قانون الاستثمار الموحد -
الجيزة تستعد لرمضان بـ5 معارض لبيع السلع الغذائية مخفضة الأسعار -
نجيب جبرائيل: أكثر من 15 ألف قبطي سيحجون إلى القدس هذا العام -
انخفاض طفيف في أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
شاكر: رؤساء وملوك الدول العربية تولي اهتماما بالربط الكهربائي -
تفاصيل برنامج هيئة «ايتيدا» لتنمية أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

«الخارجية»: لا يوجد خطر يحتم إعادة المصريين من ليبيا

  • مصر
  • 4
Google+ Print

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أنه لا يوجد خطر عام ينذر بإعادة المصريين من ليبيا، وتنظيم جسر جوي في الوقت الحالي، محذرا من خطورة الأوضاع ووجوب الإبتعاد عن مواقع القتال والصراع العسكري.

ودعا «شكري»، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الليبي، محمد الدايري، بمقر وزارة الخارجية، المصريين المتواجدين في ليبيا بتوخي الحذر ومراعاة ما يحدث على الأراضي الليبية، وحماية أمنهم الشخصي، مشيرا إلى تنسيق مع المسؤولين في ليبيا لتوفير أقصي درجات الأمن في ظل الظروف الحالية.

وقال وزير الخارجية، إن الوضع في ليبيا استثنائي ومليء بالمخاطر، لافتا إلى أن الأعمال الإرهابية تستهدف الجميع وليس أشخاص بعينهم، مشددا علي أنها مدانة وغير مقبولة.

وأضاف «شكري»، أن المباحثات مع نظيره الليبي، تناولت جهود الأمم المتحدة لخلق حوار يؤكد الشرعية القائمة في ليبيا، وعمل في إطار سياسي والتخلي عن الخيار العسكري من قبل العناصر المتطرفة، ونبذ العنف والعمل على تكريس التوجه نحو الشرعية، مشددا علي دعم الليبية والوفاء بالمتفق عليه مؤخرا من رفع قدرات المؤسسات.

ووجه وزير الخارجية، الشكر للحكومة الليبية، بما اضطلعت به من جهد في الحادث المسأوي للمصريين الذين قتلوا مؤخرا، وقال «نبذل كل جهد لاستقبال الجثماين المصريين في أسرع وقت».

من جانبه، قال وزير الخارجية الليبي، محمد الدايري، إن طرابلس تشعر بالحزن لفقد المصريين الثلاثة المغتالين على يد الإرهاب، لافتا في نفس الوقت إلي معاناة ليبيا علي يد التطرف، مشيرا إلي اغتيال ١٤ عسكريا بعد انتشار داعش في بعض الأراضي الليبية.

وشدد «الدايري»، علي أن الإرهاب يمس الليبين والمصريين والجميع، مشيرا إلي أن ليبيا تسعي إلي تكريس الأمن والشرعية في ربوع ليبيا، محذرا من القلق المتنامي من وجود تنظيم داعش في ليبيا، وتدعمه جماعة أنصار الشريعة وقوات فجر ليبيا الإرهابية.

ودعا وزير الخارجية الليبي، العرب والمجتمع الدولي للمساهمة مع الحكومة الليبية في حماية النفط، مشددا علي أن قوات الجيش تؤدي واجباتها، مشيرا إلي أن وليبيا تقف في «بوتقة واحدة».

وأشار «الدايري»، إلي أن السلطات الليبية تعمل علي صد التحركات الإرهابية، وتسعى إلي وقف العدوان على الأراضي الليبية، وتدعم جهود الأمم المتحدة في تعزيز الحل السياسي للأزمة ودعم الشرعية.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
الأخبار - الرئيس التنفيذي لمجلس الاعمال المصري الأمريكي : نشجع الشركات الأمريكية للعمل فى مصر

الأخبار - الرئيس التنفيذي لمجلس الاعمال المصري الأمريكي : نشجع الشركات الأمريكية للعمل فى مصر

ميدو: أتمنى ضم متعب وأستطيع تأهيله لمنتخب مصر

ميدو: أتمنى ضم متعب وأستطيع تأهيله لمنتخب مصر

لجنة التعليم ببيت العائلة المصرية توجه بتدريب المدرسين على قيم المواطنة

لجنة التعليم ببيت العائلة المصرية توجه بتدريب المدرسين على قيم المواطنة

وفد من البنك الدولي يزور مصر خلال أسابيع

وفد من البنك الدولي يزور مصر خلال أسابيع