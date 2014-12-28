«الإغاثة الاسلامية» تجرى 500 عملية جراحية في إريتريا

نفذت هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية التابعة لرابطة «العالم الإسلامي» مؤخرا حملة طبية عاجلة في مدينة مصوع بإريتريا أجرت خلالها 500 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء من العيون وزراعة العدسات مع توزيع نظارات طبية وشمسية للعديد من المصابين بأمراض مختلفة في العيون.

وأفاد الأمين العام للهيئة إحسان بن صالح طيب، أن الهيئة درجت على إجراء مثل هذه العمليات الدقيقة في الكثير من الدول الآسيوية والأفريقية الفقيرة، وتجد الكثير من العرفان والاستحسان من قبل المسؤولين هناك والمستفيدين منها خصوصا وإنهم لايجدون القيمة المالية الباهظة لمثل هذه العمليات المكلفة.

وأضاف أنه تم فحص 400 مريض ومريضة ووزعت القافلة الطبية التابعة للهيئة النظارات على 1500 من مختلف الحالات، مشيرا إلى أن هذه العمليات استغرقت مدة أسبوع وأجراها عدد من الأطباء السعوديين الاختصاصيين المتعاونين مع الهيئة.