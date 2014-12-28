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وزير التموين: حذف حوالي نصف مليون متوفى من البطاقات لوصول الدعم لمستحقيه

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وزير التموين: حذف حوالي نصف مليون متوفى من البطاقات لوصول الدعم لمستحقيه وزير التموين: حذف حوالي نصف مليون متوفى من البطاقات لوصول الدعم لمستحقيه

خالد حفنى وزير

قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي إنه “في إطار تنقية البطاقات التموينية لوصول الدعم السلعي إلي مستحقيه تم حذف حوالي نصف مليون متوف من قاعدة بيانات البطاقات التموينية، وأنه يجرى حاليا حذف المسافرين إلى الخارج لمدة تزيد على 6 أشهر والوفيات منذ أكثر من 3 شهور والمكرر على أكثر من بطاقة تموينية لأسباب تتعلق بإجراءات الفصل الإجتماعي أو تغيير محل الإقامة”.

وأضاف الوزير – في تصريحات له اليوم الأحد – أن “عمليات تنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين تأتي ضمانا للحفاظ على حقوق الدولة وحماية دعم السلع التموينية البالغ حوالي 13 مليار جنيه سنويا من الإهدار”، مشيرا إلي أنه جاري حاليا تحويل جميع البطاقات الورقية التموينية وهي عدة آلاف إلي بطاقات تموين ذكية حتي يستطيع المواطنون صرف كافة مستحقاتهم من السلع التموينية وحصص وفارق نقاط الخبز.

وأوضح أن عدد البطاقات التموينية الذكية حاليا تصل إلي 18 مليونا و200 ألف بطاقة يستفيد منها نحو 70 مليون مواطن.

أ ش أ

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