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البيت الأبيض: تم إبلاغ أوباما باختفاء الطائرة الماليزية ونتابع الوضع

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البيت الأبيض: تم إبلاغ أوباما باختفاء الطائرة الماليزية ونتابع الوضع البيت الأبيض: تم إبلاغ أوباما باختفاء الطائرة الماليزية ونتابع الوضع

باراك أوباما

أعلن البيت الأبيض، أنه تم إبلاغ الرئيس الأمريكى بحادث اختفاء طائرة ماليزية، والسلطات الأمريكية تتابع الوضع عن كثب – حسب ما أذاعت قناة سكاى نيوز عربية.

وكانت وسائل إعلام إندونيسية، قد قالت فجر اليوم الأحد، إنه تم فقدان الاتصال مع طائرة ركاب ماليزية تابعة لشركة “إير آسيا” خلال توجهها من مدينة سورابايا فى جاوا، كانت متجهة إلى سنغافورة من طراز إير باص 320 تحمل على متنها 162 شخصًا على الأقل.

ونقل الإعلام عن المسئول فى وزارة النقل الإندونيسية، هادى مصطفى، قوله أن الاتصال انقطع مع الرحلة رقم 8501 فى الساعة 23:17 بتوقيت جرينتش.

وأوضح “مصطفى”، أن قائد الطائرة، كان قد طلب قبل فقدان الاتصال “خط سير غير معتاد”، مشيرًا إلى أنها من طراز أيرباص320-200. وقالت وكالة الأنباء الفرنسية، أن عمليات البحث عن الطائرة الماليزية المفقودة فى الأجواء الإندونيسية قد بدأت فجر اليوم الأحد.

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