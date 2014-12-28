ميزانية المملكة تثبت كل عام صمودها أمام التحديات العالمية

رفع رئيس مركز مغيرا بمحافظة الدوادمي الشيخ محمد بن تركي الهيضل خالص الشكر وصادق العرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ولصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله - على ما حملته ميزانية هذا العام من من خير للوطن والمواطنين مما سيسهم بإذن الله تعالى في دفع عجلة التقدم بوطننا الغالي في شتى المجالات الصحية والاجتماعية والتعليمية والتنموية وجميع المشاريع الخدمية التي سيتم تنفيذها بإذن الله خلال الأعوام القادمة بجميع مناطق ومحافظات وهجر المملكة.

وبين رئيس مركز مغيرا الشيخ محمد بن تركي الهيضل أن ميزانية المملكة في كل عام تثبت صمودها أمام التحديات العالمية الناتجة عن النمو الاقتصادي وأضاف رئيس مركز مغيرا بمحافظة الدوادمي أن ما تعيشه هجر ومحافظات في مناطق المملكة من اهتمام من ولاه أمرنا حفظهم الله في دعم مشاريع الطرق والصحة والتعليم وإنشاء المدارس والجامعات بالمحافظات وتوطين الوظائف وإقامة المشاريع الجبارة ماهو إلا بفضل الله تعالى ثم بفضل القيادة الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين وزير الدفاع وسمو ولي ولي عهده الأمين ليصل وطننا الغالي إلى ما وصل أليه اليوم من منزلة بين دول العالم.

وهذا النهج انتهجه المؤسس الملك عبدالعزيز يرحمه الله وسار عليه أبناؤه من بعده من حب الخير لبلادهم وللأمتين العربية والإسلامية.

حيث تكشف لنا الأرقام والمشاريع المعلنة عبر ميزانية هذا العام عن حجم المشروعات التنموية الشاملة والطموحات الكبيرة التي تجسد الاهتمام الكبير والعطاء المتواصل من حكومتنا الرشيدة لهذا الوطن وأبنائه وتحرص دوما على توفير الأمن والرفاهية ومقومات حياة الرفاهية وسط المتغيرات الاقتصادية العالمية التي تمر فيها دول العالم من حولنا.

وسأل رئيس مركز مغيرا بمحافظة الدوادمي الشيخ محمد بن تركي الهيضل في نهاية تصريحه ل الرياض الله سبحانه وتعالى أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وأن يمد خادم الحرمين الشريفين بعونه وتوفيقه لمواصلة مسيرة الخير والعطاء، و يمتعه بالصحة والعافية، وأن يشدّ عضده بسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله لنا جميعا.