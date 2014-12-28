حفلة جو رعد ليلة رأس السنة تتجاوز كل التوقعات

علمت "سيدتي نت" من مصادر موثوقة، أن حفلة الفنان جو رعد التي سيقيمها ليلة رأس السنة في فندق "لورويال" دبيه، تحقق مبيعات أدهشت المنظمين أنفسهم، خصوصاً وأنها المرة الأولى التي يحيي فيها جو حفلاً ليلة رأس السنة.

وأكدت المصادر، أنّ الحفلة التي ستحييها الفنانة نوال الزغبي مع الفنان فارس كرم ليلة رأس السنة في نفس الفندق، لم تؤثر أبداً على مبيعات بطاقات حفل جو رعد، ولدى سؤالها أكدت المصادر أن هذا الأمر يعكس حبّ الناس وطوقهم إلى دم جديد في الساحة الفنية، بعد أنّ ملوا من الحفلات التقليدية، علماً أن حفلة نوال الزغبي وفارس كرم تحقق أيضاً إقبالاً غير مسبوق.

يبقى أن نذكر أن متعهدي الحفلات يشكون من قلّة عدد مبيعات حفلاتهم هذا العام، بسبب غياب السياح الخليجيين عن لبنان.

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