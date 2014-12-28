أخبار عاجلة

الأخبار - مجلس الوزراء يبحث توفير السلع ومشروعي المثلث الذهب وتطوير البحيرات -
الأخبار - الرئيس التنفيذي لمجلس الاعمال المصري الأمريكي : نشجع الشركات الأمريكية للعمل فى مصر -
الأخبار - السيسى يلتقي مستشار الأمن القومي ووزير الخارجية الأمريكيين وعدداً من قيادات الكونجرس -
وزير الكهرباء: هدفنا كيفية تحقيق أمن الطاقة والمياه والغذاء -
الغرفة التجارية: مدينة الأدوات المنزلية بالصعيد تنتظر قانون الاستثمار الموحد -
الجيزة تستعد لرمضان بـ5 معارض لبيع السلع الغذائية مخفضة الأسعار -
نجيب جبرائيل: أكثر من 15 ألف قبطي سيحجون إلى القدس هذا العام -
انخفاض طفيف في أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
شاكر: رؤساء وملوك الدول العربية تولي اهتماما بالربط الكهربائي -
تفاصيل برنامج هيئة «ايتيدا» لتنمية أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

حفلة جو رعد ليلة رأس السنة تتجاوز كل التوقعات

Google+ Print
حفلة جو رعد ليلة رأس السنة تتجاوز كل التوقعات حفلة جو رعد ليلة رأس السنة تتجاوز كل التوقعات

السبت 27-12-2014 23:33

علمت "سيدتي نت" من مصادر موثوقة، أن حفلة الفنان جو رعد التي سيقيمها ليلة رأس السنة في فندق "لورويال" دبيه، تحقق مبيعات أدهشت المنظمين أنفسهم، خصوصاً وأنها المرة الأولى التي يحيي فيها جو حفلاً ليلة رأس السنة.

وأكدت المصادر، أنّ الحفلة التي ستحييها الفنانة نوال الزغبي مع الفنان فارس كرم ليلة رأس السنة في نفس الفندق، لم تؤثر أبداً على مبيعات بطاقات حفل جو رعد، ولدى سؤالها أكدت المصادر أن هذا الأمر يعكس حبّ الناس وطوقهم إلى دم جديد في الساحة الفنية، بعد أنّ ملوا من الحفلات التقليدية، علماً أن حفلة نوال الزغبي وفارس كرم تحقق أيضاً إقبالاً غير مسبوق.

يبقى أن نذكر أن متعهدي الحفلات يشكون من قلّة عدد مبيعات حفلاتهم هذا العام، بسبب غياب السياح الخليجيين عن لبنان.

 

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي