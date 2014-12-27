جينيفر لورانس الأكثر جنياً للأرباح في عام 2014

مع انتهاء عام 2014، وبعد الإحصاءات الشاملة التي تناولت نجوم العالم، تبيّن أن النجمة الأمريكية Jennifer Lawrence هي الأكثر جنياً للأرباح خلال هذه السنة، حيث إنّ إيرادات أفلامها تخطّت الـ 1.4 مليار دولار.

ووفقاً لتقرير Forbes، فإنّ Lawrence البالغة من العمر 24 عاماً، حققت هذا الإنجاز من خلال فيلمي Hunger Games: Mockingjay وX-Men: Days Of Future Past، اللذين تصدرا إيرادات شبابيك التذاكر حول العالم بعد إصدارهما.

وذكر تقرير Forbes أيضاً أن Jennifer جنت بفضل فيلم Hunger Games ما يقارب الـ 333 مليون دولار، بينما أتى Days Of Future Past عليها بإيرادات بلغت قيمتها 233 مليون دولار.

أما المركز الثاني في لائحة النجوم الأكثر جنياً للأرباح، فاحتلّه Chris Pratt بثروة تقدّر بـ 1.20 مليار دولار، فيما شغلت المركز الثالث النجمة Scarlett Johansson التي وصلت إيراداتها إلى 1.18 مليار دولار.



أما المراكز السبعة الأخرى فكانت على الشكل التالي:

المركز الرابع: Mark Wahlberg بـ 1 مليار دولار

المركز الخامس: Chris Evans

المكز السادس: Emma Stone

المركز السابع: Angelina Jolie

المركز الثامن: James McAvoy

المركز التاسع: Michael Fassbender

المركز العاشر: Hugh Jackman

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