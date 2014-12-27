أخبار عاجلة

الأخبار - مجلس الوزراء يبحث توفير السلع ومشروعي المثلث الذهب وتطوير البحيرات -
الأخبار - الرئيس التنفيذي لمجلس الاعمال المصري الأمريكي : نشجع الشركات الأمريكية للعمل فى مصر -
الأخبار - السيسى يلتقي مستشار الأمن القومي ووزير الخارجية الأمريكيين وعدداً من قيادات الكونجرس -
وزير الكهرباء: هدفنا كيفية تحقيق أمن الطاقة والمياه والغذاء -
الغرفة التجارية: مدينة الأدوات المنزلية بالصعيد تنتظر قانون الاستثمار الموحد -
الجيزة تستعد لرمضان بـ5 معارض لبيع السلع الغذائية مخفضة الأسعار -
نجيب جبرائيل: أكثر من 15 ألف قبطي سيحجون إلى القدس هذا العام -
انخفاض طفيف في أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
شاكر: رؤساء وملوك الدول العربية تولي اهتماما بالربط الكهربائي -
تفاصيل برنامج هيئة «ايتيدا» لتنمية أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

جينيفر لورانس الأكثر جنياً للأرباح في عام 2014

Google+ Print

السبت 27-12-2014 17:06

مع انتهاء عام 2014، وبعد الإحصاءات الشاملة التي تناولت نجوم العالم، تبيّن أن النجمة الأمريكية Jennifer Lawrence هي الأكثر جنياً للأرباح خلال هذه السنة، حيث إنّ إيرادات أفلامها تخطّت الـ 1.4 مليار دولار.
ووفقاً لتقرير Forbes، فإنّ Lawrence البالغة من العمر 24 عاماً، حققت هذا الإنجاز من خلال فيلمي Hunger Games: Mockingjay وX-Men: Days Of Future Past، اللذين تصدرا إيرادات شبابيك التذاكر حول العالم بعد إصدارهما.
وذكر تقرير Forbes أيضاً أن Jennifer جنت بفضل فيلم Hunger Games ما يقارب الـ 333 مليون دولار، بينما أتى Days Of Future Past عليها بإيرادات بلغت قيمتها 233 مليون دولار.
أما المركز الثاني في لائحة النجوم الأكثر جنياً للأرباح، فاحتلّه Chris Pratt بثروة تقدّر بـ 1.20 مليار دولار، فيما شغلت المركز الثالث النجمة Scarlett Johansson التي وصلت إيراداتها إلى 1.18 مليار دولار.


أما المراكز السبعة الأخرى فكانت على الشكل التالي:
المركز الرابع: Mark Wahlberg بـ 1 مليار دولار
المركز الخامس: Chris Evans
المكز السادس: Emma Stone
المركز السابع: Angelina Jolie
المركز الثامن: James McAvoy
المركز التاسع: Michael Fassbender
المركز العاشر: Hugh Jackman

 

جنيفر لورنس وأمل علم الدين الأكثر بحثاً على جوجل في 2014

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي