جينيفر لورانس الأكثر جنياً للأرباح في عام 2014
السبت 27-12-2014 17:06
مع انتهاء عام 2014، وبعد الإحصاءات الشاملة التي تناولت نجوم العالم، تبيّن أن النجمة الأمريكية Jennifer Lawrence هي الأكثر جنياً للأرباح خلال هذه السنة، حيث إنّ إيرادات أفلامها تخطّت الـ 1.4 مليار دولار.
ووفقاً لتقرير Forbes، فإنّ Lawrence البالغة من العمر 24 عاماً، حققت هذا الإنجاز من خلال فيلمي Hunger Games: Mockingjay وX-Men: Days Of Future Past، اللذين تصدرا إيرادات شبابيك التذاكر حول العالم بعد إصدارهما.
وذكر تقرير Forbes أيضاً أن Jennifer جنت بفضل فيلم Hunger Games ما يقارب الـ 333 مليون دولار، بينما أتى Days Of Future Past عليها بإيرادات بلغت قيمتها 233 مليون دولار.
أما المركز الثاني في لائحة النجوم الأكثر جنياً للأرباح، فاحتلّه Chris Pratt بثروة تقدّر بـ 1.20 مليار دولار، فيما شغلت المركز الثالث النجمة Scarlett Johansson التي وصلت إيراداتها إلى 1.18 مليار دولار.
أما المراكز السبعة الأخرى فكانت على الشكل التالي:
المركز الرابع: Mark Wahlberg بـ 1 مليار دولار
المركز الخامس: Chris Evans
المكز السادس: Emma Stone
المركز السابع: Angelina Jolie
المركز الثامن: James McAvoy
المركز التاسع: Michael Fassbender
المركز العاشر: Hugh Jackman
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