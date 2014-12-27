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فستان واحد من Osman بإطلالتين مختلفتين كلياً

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فستان واحد من Osman بإطلالتين مختلفتين كلياً فستان واحد من Osman بإطلالتين مختلفتين كلياً

السبت 27-12-2014 07:29

لفتتنا إطلالة الممثلة الجميلة إيميلي بلانت Emily Blunt بفستان أنيق بطبعات وردية جميلة من Osman أثناء الترويج لأحد أفلامها خلال هذا العام، وقد أعجبنا بطريقة تنسيقها لفستانها الجميل مع حذاء وردي في لوك بسيط خالٍ من المجوهرات ما عدا أقراط وخاتم بحجر أحمر ناعم.

قبل أيام ظهرت النجمة ديانا آرغون Dianna Agron بنفس الفستان، ولكن بإطلالة مختلفة كلياً، إذ فضلت ديانا أن تختار النسخة الطويلة من الفستان، ونسقته بطريقة ناعمة مع حقيبة ذهبية جميلة وأقراط ماسية بسيطة.

أي النجمتين اختارت التنسيق الأجمل برأيك؟

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سيدتي