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منظمة غير حكومية: حكم الإعدام على شاب موريتاني أدين بالردة «متسرع»

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دعت منظمة غير حكومية مناهضة للعبودية في موريتانيا إلى العفو عن شاب حكم عليه بالاعدام بتهمة الردة وعبرت عن أسفها لأن «المحاكمة كانت متسرعة وجرت تحت ضغط الرأي العام» بتشجيع من «جماعات ظلامية».

وقالت جمعية «مبادرة إحياء إلغاء الرق- موريتانيا» المنظمة غير الحكومية المناهضة للعبودية في موريتانيا في بيان أنها «تدين بشدة وأيا تكن الدوافع، اللجوء إلى عقوبة الإعدام».

ودعت هذه المنظمة «الذين يمكن أن يؤثروا» على الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز إلى أن «يطلبوا منه استخدام سلطته للعفو» عن الشاب.

وكان القضاء الموريتاني أصدر، الأربعاء، حكما بالإعدام بتهمة الردة في نواديبو في موريتانيا، للمرة الأولى منذ استقلال هذا البلد في 1960، على شاب موريتاني مسلم أدين بعد كتابته مقالا اعتبر تجديفيا.

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