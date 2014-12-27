اليوم.. استئناف محاكمة مرسي و131 آخرين في «الهروب من وادى النطرون»

تستأنف محكمة جنايات القاهرة السبت المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامي، جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و131 آخرين من قيادات الاخوان وعناصر من حزب الله اللبنانى وحركة حماس قضية الهروب من سجن وادى النطرون بالاستماع إلى مرافعة الدفاع.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الاحمداوى وناصر بربرى وامانه سر أحمد جاد وأحمد رضا.

وتضم القضية 22 متهمًا محبوسًا بصفة احتياطية، في حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية باعتبارهم هاربين، ومن ضمنهم عناصر من حركتي حماس وحزب الله.