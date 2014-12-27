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إنتحار شاب هندي بسبب هوسه بالنجمة كاترينا كايف

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الجمعة 26-12-2014 22:03

أقدم شاب هندي على الإنتحار شنقاً، بسبب هوسه بالنجمة العالمية Katrina Kaif.

وذكرت الكثير من الوسائل الإعلامية أن Rahul Kumar Singh البالغ من العمر 24 عاماً، كان من أشد المعجبين بـ النجمة الأكثر إثارة حول العالم، إلا أن أحداً لم يتوقع أن يصل هوسه الشديد بها إلى حد إنهاء حياته.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن أحد زملاء Singh ذهب إلى بيته للاطمئنان عليه، فوجده معلقاً في سقف المنزل، وأخبر الشرطة بالأمر فوراً.

وبعد الكشف على منزل الضحية، تمكن فريق التحقيقات من وجود رسالة خطية كتبها Rahul قبل الإنتحار، وجاء فيها: أنا أحب Katrina... ذات يوم سأفعل.

يشار إلى أن Katrina Kaif البالغة من العمر 31 عاماً، والتي ستدخل القفص الذهبي قريباً، تستعد خلال الفترة المقبلة لإطلاق فيلمها الجديد الذي يحمل عنوان Jagga Jasoos.

 

 

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