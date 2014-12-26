بالفيديو.. مرتضى لباتشيكو: لو أردت الرحيل.. غور في 60 داهية

وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك انتقادا لاذعا إلى البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني، بسبب تهديده بالرحيل عن تدريب الفريق الأبيض.

وكان باتشيكو قد امتنع عن حضور مران الزمالك يوم الجمعة وأداره محمد صلاح، وسط أنباء عن ضيق المدرب من هجوم مرتضى منصور رئيس النادي على المدرب البرتغالي.

وقال مرتضى لبرنامج "الملعب" على قناة "CBC Two": "رسالتي واضح، جهازك الفني يجب أن يستشيره، ولك أنت حرية إدارة اختلاف الآراء".

وتابع "لم أخطأ في حق أحد، وباتشيكو لم يحضر المران لأنه أعطى راحة للأساسيين.. وأنا من أرسلت له أعضاء مجلس الإدارة في الفندق".

وواصل متما "إذا أراد الرحيل، (يغور في 60 داهية)، هو ليس نبيا".

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