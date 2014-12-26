أخبار عاجلة

الأخبار - مجلس الوزراء يبحث توفير السلع ومشروعي المثلث الذهب وتطوير البحيرات -
الأخبار - الرئيس التنفيذي لمجلس الاعمال المصري الأمريكي : نشجع الشركات الأمريكية للعمل فى مصر -
الأخبار - السيسى يلتقي مستشار الأمن القومي ووزير الخارجية الأمريكيين وعدداً من قيادات الكونجرس -
وزير الكهرباء: هدفنا كيفية تحقيق أمن الطاقة والمياه والغذاء -
الغرفة التجارية: مدينة الأدوات المنزلية بالصعيد تنتظر قانون الاستثمار الموحد -
الجيزة تستعد لرمضان بـ5 معارض لبيع السلع الغذائية مخفضة الأسعار -
نجيب جبرائيل: أكثر من 15 ألف قبطي سيحجون إلى القدس هذا العام -
انخفاض طفيف في أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
شاكر: رؤساء وملوك الدول العربية تولي اهتماما بالربط الكهربائي -
تفاصيل برنامج هيئة «ايتيدا» لتنمية أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو.. مرتضى لباتشيكو: لو أردت الرحيل.. غور في 60 داهية

Google+ Print
بالفيديو.. مرتضى لباتشيكو: لو أردت الرحيل.. غور في 60 داهية بالفيديو.. مرتضى لباتشيكو: لو أردت الرحيل.. غور في 60 داهية

وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك انتقادا لاذعا إلى البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني، بسبب تهديده بالرحيل عن تدريب الفريق الأبيض.

وكان باتشيكو قد امتنع عن حضور مران الزمالك يوم الجمعة وأداره محمد صلاح، وسط أنباء عن ضيق المدرب من هجوم مرتضى منصور رئيس النادي على المدرب البرتغالي.

وقال مرتضى لبرنامج "الملعب" على قناة "CBC Two": "رسالتي واضح، جهازك الفني يجب أن يستشيره، ولك أنت حرية إدارة اختلاف الآراء".

وتابع "لم أخطأ في حق أحد، وباتشيكو لم يحضر المران لأنه أعطى راحة للأساسيين.. وأنا من أرسلت له أعضاء مجلس الإدارة في الفندق".

وواصل متما "إذا أراد الرحيل، (يغور في 60 داهية)، هو ليس نبيا".

لمشاهدة تصريحات مرتضى، اضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين

بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا

بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس»

بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس»

بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي

بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي