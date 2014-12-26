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إيران توسع «الرقابة الذكية» على الإنترنت

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أعلنت إيران، الجمعة، أنها ستوسع «الرقابة الذكية» على الإنترنت، وهى سياسة تنطوي على الرقابة على المحتوى غير المرغوب فيه للمواقع الإلكترونية دون حظرها بالكامل كما كانت تفعل.

وتفرض السلطات في طهران رقابة مشددة على الإنترنت، غير أن الإيرانيين ممن يجيدون التعامل مع التكنولوجيا يتمكنون من التغلب على القيود المفروضة على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل «فيس بوك»، و«تويتر» باستخدام الشبكات الافتراضية الخاصة.

وبموجب الخطة الجديدة فإن طهران يمكن أن ترفع حظرها الشامل على هذه المواقع وتلجأ بدلا من ذلك إلى الرقابة على محتواها.

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