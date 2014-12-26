محامي محمود شعبان يؤكد اصابته بشلل نصفي .. وشيخ الأزهر يطمئن على صحته

قال خالد المصري، المحامي ، إن الشيخ محمود شعبان، الأستاذ بجامعة الأزهر والمحبوس حاليا على خلفية اتهامه بالتحريض على العنف ، أصيب في النيابة بجلطة أدت به إلى شبه شلل نصفي ، وأصبح شقه الأيسر بالكامل لا يتحرك وحملته سيارة الإسعاف إلى المستشفى».

من جانبه قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، الجمعة، إن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اطمأن على صحة الدكتور محمود شعبان، الأستاذ بجامعة الأزهر، بعد نشر استغاثة لشيخ الأزهر من أسرة الدكتور محمود شعبان، المحبوس على ذمة اتهامات بالتحريض على العنف.

وأضاف «شومان»، في تصريحات له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، الجمعة، أن «الدكتور محمود شعبان المقبوض عليه، والذي أساء إلى الأزهر وشيخه كثيرا، يعاني أزمة صحية، وأسرته تستغيث بشيخ الأزهر لإنقاذه، فوجه على الفور بالسؤال عنه عن طريق الجريدة التى نشرت الخبر، وتقديم الرعاية الطبية له إن كان هذا ممكنا ومسموحا به ولا يؤثر على وضعه القانوني، بصفته مواطنا مصريا وأحد منتسبى الأزهر الشريف بغض النظر عما صدر منه، وهو ما تم بالفعل».

وتابع: «اتصلت بالأستاذ جمال سلطان الذى نشر استغاثة أسرته وأبلغته بذلك، وتبين أنه بحالة صحية جيدة، ويلقى رعاية طبية، ولا يحتاج إلى أي رعاية تفوق قدرة الداخلية».