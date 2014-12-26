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ضبط 38 ألف قرص مخدر و850 جهاز محمول داخل طرود بميناء سفاجا

  • مصر
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البحر الأحمر - محمد السيد سليمان:

ضبطت إدارتا الجمارك وأمن الموانئ، بميناء سفاجا البحري ، برئاسة يحيى سعيد، مدير جمارك البحر الأحمر ، 38 ألف قرص مخدر، و850 جهاز محمول، مخبأة داخل عدد من الطرود، وتقدر قيمتها الجمركية بنحو 5 ملايين جنيه.

وتبين من التحريات، أن المتهمين حاولوا تهريب المضبوطات داخل عدد من الطرود على متن إحدى العبارات القادمة من ميناء ضبا السعودي، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كانت إدارتا جمارك سفاجا وأمن الموانئ، إشتبهتا في عدد من الطرود القادمة على إحدى العبارات القادمة من ميناء ضبا السعودي، وعثر بداخلها على 16 ألف قرص «تامول» المخدر، و22 ألف قرص من أقراص «بلو كوفاج»، و5 جراكن عسل نحل تزن 375 كجم، وتم التحفظ على المضبوطات.

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