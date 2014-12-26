لجنة من “الداخلية” لاستخراج بطاقات الرقم القومي لأبناء الجاليات بالقاهرة

قامت وزارة القوى العاملة والهجرة بالتعاون مع وزارة الداخلية بإصدار بطاقات الرقم القومى لشباب أبناء الجاليات المصرية المشاركين في الملتقي الرابع ومعسكر الشباب لأبناء الجاليات المصري بالخارج من 11 دولة والذي تنظمه حاليا وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة القوى العاملة والهجرة.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم لقطاع مصلحة الأحوال المدنية بناء على طلب الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة بإيفاد لجنة فنية من مصلحة الأحوال المدنية وأجهزة ومعدات تصوير لإصدار الرقم القومى لأبناء الجاليات.

وقالت “عشري” إن إنهاء استخراج بطاقات الرقم القومى والخاصة لبعض الشباب المتواجد حاليا في فعاليات معسكر الشباب الذي ينعقد تحت شعار ” مصر في عيوننا”، يأتي فى إطار حرص الوزارة برعاية المصريين فى الخارج وخاصة الاهتمام بالجيل الثانى والثالث من أبنائهم.

وأوضحت أن المعسكر يضم 150 من شباب أبناء الجاليات المصرية من ألمانيا، والنمسا، وهولندا، وايطاليا، وسويسرا، والولايات المتحدة الأمريكية، وإنجلترا، واستراليا، والدنمارك ، بالإضافة إلي سلوفاكيا وفرنسا.

كما قامت رئيس قطاع شئون الهجرة بالوزارة إيمان زكريا والمسئولين بالقطاع بتسليم الهدايا التذكارية للشباب قبل مغادرتهم القاهرة متوجهين إلى الأقصر وأسوان فى زيارة تستغرق أسبوعا.

أ ش أ