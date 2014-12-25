“أمن الشرقية” يطلق الغاز لتفريق مسيرة للإخوان بشوارع الزقازيق

فرقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية، منذ قليل، مسيرة لأعضاء جماعة الإخوان، بميدان القومية بمدينة الزقازيق بعد أن أطلقت عليها قنابل الغاز المُسيل للدموع، مما أدى إلى كر وفر أعضاء الإخوان .

البداية عندما نظم عدد من أعضاء جماعة الإخوان مسيرة بمدينة الزقازيق طافت عدد من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية بالمدينة، مرددين هتافات مناوئة لرجال القوات المسلحة والشرطة، وللرئيس السيسى .

وحال مرور المسيرة من ميدان القومية تصدت لهم الأجهزة الأمنية المتمركزة بالميدان، واطلقت عليهم العديد من قنابل الغاز المُسيل للدموع، الأمر الذى أدى إلى حالة من الكر والفر فى صفوف أعضاء الجماعة وتفريقهم .