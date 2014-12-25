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كورال أطفال الأوبرا يقدم أغانى الرحبانية وموسيقار الأجيال بالآوبرا الجمعه

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كورال أطفال الأوبرا يقدم أغانى الرحبانية وموسيقار الأجيال بالآوبرا الجمعه كورال أطفال الأوبرا يقدم أغانى الرحبانية وموسيقار الأجيال بالآوبرا الجمعه

يقدم كورال اطفال الاوبرا بقيادة المايسترو سليم سحاب مجموعة من أشهر الأغانى العربية ،وذلك بالحفل المقام  فى السادسة مساء الجمعة 26 ديسمبر على المسرح المكشوف ‫بدار الأوبرا.

ويغنى الكورال أغانى . يابا لالا لـ الاخوين رحبانى ، موشحات يا غريب الدار – يا من نشا حبه – عجباً لغزال لـ فؤاد عبد المجيد ، يا تبر سايل بين شطين – محلا العصافير لـ محمد الموجى ، دوس ع الدنيا – حب الوطن – مين عذبك – خاف الله – هان الود – ابجد هوز لـ محمد عبد الوهاب ، اضحك كركر لـ محمد القصبجى ، فراشة وزهرة لـ زكى ناصيف وقولى لطيفك لـ زكريا احمد .. اداء يحيى احمد ، لؤى عبدون ، عمر حمدى ، سهيلة بهجت ، امنية ابو بكر وياسمينا .

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