أخبار عاجلة

الأخبار - مجلس الوزراء يبحث توفير السلع ومشروعي المثلث الذهب وتطوير البحيرات -
الأخبار - الرئيس التنفيذي لمجلس الاعمال المصري الأمريكي : نشجع الشركات الأمريكية للعمل فى مصر -
الأخبار - السيسى يلتقي مستشار الأمن القومي ووزير الخارجية الأمريكيين وعدداً من قيادات الكونجرس -
وزير الكهرباء: هدفنا كيفية تحقيق أمن الطاقة والمياه والغذاء -
الغرفة التجارية: مدينة الأدوات المنزلية بالصعيد تنتظر قانون الاستثمار الموحد -
الجيزة تستعد لرمضان بـ5 معارض لبيع السلع الغذائية مخفضة الأسعار -
نجيب جبرائيل: أكثر من 15 ألف قبطي سيحجون إلى القدس هذا العام -
انخفاض طفيف في أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
شاكر: رؤساء وملوك الدول العربية تولي اهتماما بالربط الكهربائي -
تفاصيل برنامج هيئة «ايتيدا» لتنمية أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

شيخ الأزهر الشريف يطالب المرجعيات الشيعية بالعراق وإيران بفتوى تحرم سب الصحابة

Google+ Print
شيخ الأزهر الشريف يطالب المرجعيات الشيعية بالعراق وإيران بفتوى تحرم سب الصحابة شيخ الأزهر الشريف يطالب المرجعيات الشيعية بالعراق وإيران بفتوى تحرم سب الصحابة

أحمد الطيب شيخ الأزهر

جدد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، مطالبته للمرجعيات الشيعية في العراق وإيران بإصدار فتاوى صريحة تحرم بشكل قاطع سب الصحابة وأمهات المؤمنين ورموز أهل السنة والتوقف عن محاولات نشر المذهب الشيعي في البلاد السنية.

وطالب الإمام الأكبر خلال لقائه اليوم الخميس القائم بأعمال السفير الايراني بالقاهرة محمد محمود يان، بالعمل على لم شمل المسلمين وتوحدهم وجمع كلمتهم لتنعم الأمة الإسلامية بالأمن والسلام، مبديا استعداد الأزهر، إذا خلصت النوايا، لجمع علماء السنة والشيعة للتصدي للأمور التى تفرق بينهما وتجعل كلا منهما في مواجهة الآخر.. محذرا من استهداف الأمة الإسلامية بافتعال الصراعات الطائفية والمذهبية بها.

من جانبه، أشاد القائم بأعمال السفير الايراني، بجهود الأزهر والإمام الأكبر لتوحيد صف الأمة الإسلامية والتصدي لمحاولات أعداء الإسلام في إشعال حروب الفتنة بين أنصار المذاهب الاسلامية، مؤكدا مساعي إيران للإنفتاح على الأزهر الشريف وتقريب وجهات النظر بين السنة والشيعة.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا