شيخ الأزهر الشريف يطالب المرجعيات الشيعية بالعراق وإيران بفتوى تحرم سب الصحابة

جدد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، مطالبته للمرجعيات الشيعية في العراق وإيران بإصدار فتاوى صريحة تحرم بشكل قاطع سب الصحابة وأمهات المؤمنين ورموز أهل السنة والتوقف عن محاولات نشر المذهب الشيعي في البلاد السنية.

وطالب الإمام الأكبر خلال لقائه اليوم الخميس القائم بأعمال السفير الايراني بالقاهرة محمد محمود يان، بالعمل على لم شمل المسلمين وتوحدهم وجمع كلمتهم لتنعم الأمة الإسلامية بالأمن والسلام، مبديا استعداد الأزهر، إذا خلصت النوايا، لجمع علماء السنة والشيعة للتصدي للأمور التى تفرق بينهما وتجعل كلا منهما في مواجهة الآخر.. محذرا من استهداف الأمة الإسلامية بافتعال الصراعات الطائفية والمذهبية بها.

من جانبه، أشاد القائم بأعمال السفير الايراني، بجهود الأزهر والإمام الأكبر لتوحيد صف الأمة الإسلامية والتصدي لمحاولات أعداء الإسلام في إشعال حروب الفتنة بين أنصار المذاهب الاسلامية، مؤكدا مساعي إيران للإنفتاح على الأزهر الشريف وتقريب وجهات النظر بين السنة والشيعة.

أ ش أ