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جعفر.. صاحب أخر هدف للزمالك في إنبي

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جعفر.. صاحب أخر هدف للزمالك في إنبي جعفر.. صاحب أخر هدف للزمالك في إنبي

أحمد جعفر لاعب انبي الحالي كان صاحب آخر هدف للزمالك أمام الفريق البترولي. والآن يستعد للعب ناديه السابق مساء الأربعاء في الدوري المصري.

وقتها خسر مع الزمالك في الدوري موسم 2011-2012 بنتيجة 2-1.

وجعفر هو واحد من أربعة لاعبين في انبي سبق لهم اللعب بقميص الزمالك.

محمد عبد المنصف، صلاح سليمان، بالإضافة إلي حارس انبي الثالث عماد السيد كلهم كانوا لاعبين في الزمالك.

عبد المنصف فاز مباراة وخسر آخرى من 4 لقاءات خاضها أمام الزمالك مع فريقه السابق انبي، إذ استقبل هدف زملكاوي في كل مباراة.

عماد السيد تعادل مرتان ولم يفز من ثلاث مباريات أيضا خاضها أمام الأبيض مع فريقه السابق طلائع الجيش.

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