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جانفرانكو زولا مديرا فنيا لكالياري

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جانفرانكو زولا مديرا فنيا لكالياري جانفرانكو زولا مديرا فنيا لكالياري

روما، (إفي): أعلن نادي كالياري اليوم تعيين جانفرانكو زولا مدربا للفريق بعد إقالة السلوفاكي زدنيك زيمان أمس الثلاثاء من منصبه.

وسيقود زولا - 48 عاما - الفريق بداية من الأحد المقبل الـ28 من ديسمبر حينما سيعود اللاعبون للتدريبات بعد عطلة اعياد الميلاد.

ويحتل كالياري حالي المركز قبل الأخير في الـ"سيري آ" بـ12 نقطة ولكن لا تزال فرصه قائمة في البقاء.

وكان زولا فك الارتباط مطلع الشهر الجاري مع واتفورد الإنجليزي الذي بدأ في تدريبه عام 2012 ، كما أنه درب وست هام بين عامي 2008 و2010.

وخلال مسيرته كلاعب دافع عن ألوان فرق مثل نابولي وبارما وتشيلسي وكالياري الذي لعب له في الفترة بين عامي 2003 و2005.

ولعب زولا مع منتخب إيطاليا 25 مباراة دولية سجل فيها 10 أهداف.

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