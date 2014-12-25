الأهلي يفسر.. لماذا غير جاريدو خط دفاع الفريق أمام الاتحاد

فسر علاء عبد الصادق مدير الكرة بالأهلي لماذا غير خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للفريق أغلب عناصر الخط الخلفي أمام الاتحاد السكندري.

انتقادات كبيرة تم توجيهها لجاريدو بعد الخسارة أمام الاتحاد السكندري بأربعة أهداف مقابل هدف في الدوري المصري مساء اليوم الثلاثاء.

ذلك كون جاريدو غير أغلب عناصر خط الدفاع، بإشراك لؤي وائل كظهير أيسر، ووضع سعد سمير على الدكة، واستبعد حسين السيد وحسام عاشور من القائمة.

وأوضح عبد الصادق لـFilGoal.com "الطبيب منع جاريدو من الدفع بحسين السيد وحسام عاشور لأن عضلات كل منهما كانت تعاني من إجهاد يمكن أن يتحول لإصابة بعد ذلك".

وأردف "سعد سمير كان أيضا يعاني من إجهاد عضلي، لكن بدرجة أقل.. لهذا لعب كبديل".